La tromperie covid est un coup d'état

Dr Paul Craig Roberts Global Research, 23 janvier 2022

The COVID Deception Is a Power Grab



Dans une interview récente avec Geopolitics & Empire - Hrvoje Moric m'a demandé s'il y avait une explication à l'uniformité des politiques de Covid des pays avec même le "monde libre" qui supprime les libertés civiles, avec des confinements tyranniques, l'obligation de port du masque, l'obligation vaccinale et le passeport vaccinal, et des données falsifiées sur les pandémies et les décès.



J'ai dit que cela ressemblait beaucoup à une conspiration, mais que je ne comprenais pas comment une conspiration de cette envergure avait pu être organisée et que je me demandais s'il ne s'agissait pas simplement de stupidité et de lemmings suivant des lemmings au bord du précipice. Si j'avais lu avant l'interview le nouveau livre de Kees Van Der Pijl, States of Emergency (Clarity Press, 2022), j'aurais eu une meilleure réponse.



Kees Van Der Pijl, un auteur de renom, écrit que la classe dirigeante mondiale ou l'oligarchie a utilisé le Covid-19 pour prendre le pouvoir en déclarant un état d'urgence mondial. Il explique que la révolution des technologies de l'information, en créant un système mondial d'information et de communication, a entraîné une transformation sociale hostile à l'hégémonie de l'oligarchie sur la société. Afin d'arrêter cette transformation, l'élite mondiale a eu recours aux confinements, aux obligations, à la censure et aux narratifs contrôlés pour prendre le contrôle des populations.



Van Der Pijl présente un argumentaire convaincant. Il montre que la "pandémie" est une urgence politique, et non médicale. Son but était de supprimer les populations et d'assurer la transition vers un État et une structure sociale autoritaires.



L'abandon par les élites du compromis de classe a entraîné des mouvements populistes contre le contrôle des élites. Pour empêcher l'émergence d'une force révolutionnaire, une "crise de Covid" a été utilisée pour faire progresser l'autoritarisme et passer outre les objections du peuple et des scientifiques médicaux indépendants. La "pandémie" orchestrée a fourni une couverture parfaite pour établir une société de surveillance à partir de l'urgence médicale sans avoir recours à la violence ouverte.



La "pandémie de Covid" apparaît comme l'exemple le plus menaçant à ce jour du capitalisme de catastrophes dans lequel les catastrophes sont orchestrées afin de faire avancer les agendas économiques et politiques.



Van Der Pijl pense que la prise de pouvoir de l'élite mondiale échouera. Elle est trop contrefactuelle et affecte différemment les intérêts des élites, donnant lieu à des conflits au sein de l'oligarchie mondiale. Selon lui, lorsqu'il deviendra évident que nous avons été trompés, l'élite et ses institutions perdront leur autorité, et la voie sera libre pour une société démocratique meilleure et plus ouverte.



Van Der Pijl nous offre un livre très intéressant et qui nous ouvre les yeux. Si son livre est largement lu, les gens deviendront immunisés contre les récits égocentriques de l'élite mondiale.



Le Dr Paul Craig Roberts écrit sur son site de blog, PCR Institute for Political Economy, où cet article a été initialement publié.





La source originale de cet article est Global Research

Copyright © Dr. Paul Craig Roberts, Global Research, 2022