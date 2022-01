La vérité fait mal : 96 % des cas d'omicron en Allemagne concernent des personnes entièrement vaccinées



L'Institut Robert Koch, un organisme de recherche dépendant du gouvernement allemand, a découvert que 96 % des cas d'omicron en Allemagne se trouvent parmi les personnes entièrement vaccinées. L'Institut Koch a également noté que 28 % des cas d'omicron positifs avaient reçu des rappels et que seuls 4,42 % n'étaient pas vaccinés.



Le journaliste du Welt, Tim Rohn, a partagé ces résultats sur Twitter. M. Rohn a précisé que des informations sur 6 788 cas ont été fournies, dont quatre ont entraîné des décès et 124 des hospitalisations.



Malgré la situation, le principal expert allemand en matière de coronavirus, Christian Drosten, a déclaré que le pays peut encore s'attendre à un hiver relativement normal en 2022-23. M. Drosten, qui dirige l'institut de virologie de l'hôpital Charite de Berlin, a déclaré que les données suggèrent que les infections à omicron sont plus légères et comparables aux rhumes ou à la grippe virale.



Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné que la pandémie n'était pas terminée, le ministre de la santé Karl Lauterbach ayant averti que l'Allemagne était confrontée à une cinquième vague due à l'omicron. Environ 71 % des Allemands sont considérés comme entièrement vaccinés.



L'Europe dans le désarroi alors que l'omicron se répand sur le continent



Selon M. Lauterbach, l'Allemagne est confrontée à un énorme défi. Le nombre de morts augmentant chaque jour, l'Allemagne a été contrainte de limiter les rassemblements dans les stades. Le pays est connu pour sa scène footballistique robuste. L'Allemagne, la Hongrie, l'Espagne, l'Autriche et la Grèce ont commencé à vacciner les enfants alors que le variant omicron se répand sur le continent.



Selon l'organisme de santé publique de l'Union européenne (UE), le variant omicron pourrait devenir le variant dominant en Europe. La chef de l'UE, Ursula von der Leyen, a déclaré que le port de masques devrait être obligatoire alors que l'Europe se prépare à cette nouvelle vague.



Le Danemark, qui a récemment signalé 11 000 cas de COVID-19 en une journée, a fermé les théâtres et les cinémas, tandis que le gouvernement italien a renforcé les restrictions pour les voyageurs en provenance de l'UE. La Grande-Bretagne a également connu une recrudescence, tandis que la ministre portugaise de la santé, Marta Temido, a déclaré que l'omicron pourrait représenter 80 % des cas de COVID dans le pays. (Voir aussi : Pandémie des vaccinés : Le CDC affirme que 80 % des cas d'omicron ont été trouvés chez des personnes entièrement vaccinées).



Pendant ce temps, les manifestations se sont poursuivies aux Pays-Bas, où des milliers de personnes ont exprimé leur colère face aux nouvelles mesures de confinement du pays. Dans le cadre de ces mesures, tous les magasins non essentiels sont fermés, ainsi que les bars, les restaurants et les lieux tels que les musées, les théâtres et les cinémas.



Le maire d'Amsterdam, Femke Halsema, et le gouvernement local ont interdit les manifestations, affirmant que certains manifestants sont prêts à la violence. Une bannière disant "moins de répression, plus de soins" a été déployée près du musée Van Gogh, tandis qu'un autre groupe a brandi des pancartes telles que "Il ne s'agit pas du virus, mais du contrôle et de la liberté."



Les manifestations ont en fait commencé en novembre, lorsque des manifestants ont engagé la police dans de violentes émeutes à Rotterdam.



Mécanisme de la grande réinitialisation



Selon le Dr Robert Malone, virologue de renom, la pandémie de COVID est en fait un mécanisme de la Grande Réinitialisation - le programme du Forum économique mondial (WEF) visant à désindustrialiser et dépeupler le monde.



Malone, qui a inventé la technologie ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19, a déclaré que le WEF utilise une vision totalitaire mondialiste pour déployer la Grande Réinitialisation. "Les propres documents du WEF exposent explicitement sa vision d'utiliser la pandémie de COVID pour réorganiser la société vers le communisme mondial", a déclaré Malone.



Il était étudiant en sciences politiques dans les années 1980 lorsqu'il a entendu parler du Nouvel Ordre Mondial. "J'avais lu des livres sur le transnationalisme et le Nouvel Ordre Mondial. Je trouve cela fascinant, mais déroutant. Comment cela pouvait-il se produire ? Et maintenant, je le vois se dérouler en temps réel, et d'une manière telle que la souveraineté nationale, les gouvernements, sont de moins en moins pertinents. C'est la chose qui devrait réveiller les gens. Il ne s'agit pas d'un vaccin. Le vaccin est un symptôme."

Malone a également accusé Anthony Fauci, le principal conseiller médical de l'administration Biden, de machination concernant la vérité sur la pandémie.



"J'ai été de l'intérieur et j'ai vu les machinations de Tony Fauci pendant si longtemps. J'ai vu la politique de la balle dure", a déclaré Malone. "Ce n'est pas que je n'étais pas au courant de cela. Mais je n'étais pas conscient auparavant du contrôle de l'information qui est coordonné au niveau mondial. Nous assistons à un véritable ministère de la Vérité à la Orwell. Il s'agit d'une guerre médiatique, d'une guerre de l'information et d'une guerre politique comme nous n'en avons jamais vue auparavant, et qui est coordonnée au niveau mondial."



