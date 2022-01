Obligation de rappel du Covid-19 à la lumière des preuves émergentes de transmission virale et de préjudice grave. Lettre aux administrateurs des universités

Children's Health Defense - Global Research, 24 janvier 2022

Children's Health Defense 12 janvier 2022





COVID-19 Booster Mandates in Light of Emerging Evidence of Viral Transmission and Severe Harm. Letter to University Adminstrators - Global ResearchGlobal Research - Centre for Research on Globalization



Chers administrateurs universitaires :



Nous vous écrivons pour vous demander d'annuler immédiatement votre récente obligation, peu judicieuse, selon laquelle tous les étudiants doivent recevoir un rappel de Covid-19 pour pouvoir retourner ou rester sur le campus pour le semestre de printemps.



L'université a peut-être cru à l'origine que l'obligation de recevoir un vaccin Covid-19 au début du semestre d'automne était la mesure la plus raisonnable et la plus efficace pour protéger la communauté universitaire contre la transmission et l'infection virales. Cependant, maintenant que nous disposons de plus de données globales concernant le manque de sécurité et d'efficacité de ces produits, votre université a l'obligation légale, éthique et morale de mettre fin à sa politique de vaccination forcée.



Les vaccins contre le Covid-19 ne préviennent pas l'infection ou la transmission.



Il est clair à ce stade qu'il n'existe aucune justification scientifique ou de santé publique pour rendre obligatoires les injections de Covid-19. Nous savons maintenant qu'aucune des injections de Covid-19 disponibles n'est capable d'arrêter la propagation du virus, en particulier en ce qui concerne le variant désormais dominant, l'Omicron[i]. En fait, des preuves statistiques crédibles et alarmantes provenant de pays comme Israël, l'Islande et Gibraltar - plusieurs des juridictions les plus fortement vaccinées au monde - démontrent que les taux de vaccination contre le Covid-19 sont fortement corrélés à des augmentations massives des cas de Delta et d'Omicron[ii]. [De même, des données récentes provenant d'Allemagne indiquent que 96 % des cas Omicron signalés étaient des personnes entièrement vaccinées, dont près de 30 % avaient également reçu au moins un rappel[iii].



À l'inverse, nous disposons de données provenant de certaines des juridictions les moins vaccinées au monde, notamment l'Afrique subsaharienne, qui indiquent que ces juridictions sont parmi les moins touchées par les variants Delta et Omicron[iv]. Ces données indiquent en outre que le variant Omicron semble être totalement résistant à la vaccination et qu'il pourrait même être plus répandue parmi les personnes entièrement vaccinées. En effet, avec le nombre de populations universitaires presque entièrement vaccinées à travers les États-Unis qui connaissent maintenant des épidémies de Covid-19 généralisées[v], il n'est plus crédible de prétendre que l'un de ces produits de vaccination contre le Covid-19 sert un objectif utile pour aider à arrêter les épidémies sur votre campus.

Rendre obligatoires les rappels pour un produit manifestement défaillant n'est pas scientifique, est illégal et est susceptible de causer des préjudices irréparables.



Étant donné l'inefficacité évidente des premières injections de Covid-19, on ne voit pas comment le fait d'imposer des " rappels " des mêmes produits défaillants pourrait résoudre le problème de l'infection ou de la propagation sur le campus. En fait, les nouvelles données semblent montrer que l'efficacité des rappels est encore pire. Par exemple, une enquête des statistiques nationales britanniques de décembre 2021 indique que les personnes qui ont reçu trois doses de vaccin expérimental ont 4,45 fois plus de chances de développer un cas d'Omicron que celles qui n'en ont reçu aucune[vi]. [Les propres données du CDC indiquent maintenant que la vaccination, même avec un rappel, a une capacité très limitée à arrêter la transmission virale, et que les personnes vaccinées transmettent le virus tout autant que les personnes non vaccinées[vii]

Par conséquent, toute exigence de rappel à l'université pour assister ou continuer à assister aux cours pour le semestre de printemps n'a aucun sens et n'est pas soutenue par la "science" ou la médecine. Elle soulève également de graves problèmes juridiques et éthiques, alors que de plus en plus de preuves émergent des méfaits de l'injection de Covid-19.



Le système de notification des effets indésirables des vaccins ("VAERS") du CDC et de la FDA indique actuellement que plus de 21 000 décès ont suivi de près l'injection de COVID-19, et que d'autres effets néfastes moins graves, mais néanmoins importants, ont été signalés par centaines de milliers[viii]. Des effets indésirables tels que la myocardite, la péricardite et la thrombocytopénie se produisent beaucoup plus souvent que prévu[ix].

En ce qui concerne vos propres politiques de vaccination, un certain nombre d'études montrent maintenant que le risque de myocardite dû à une injection de Covid-19 chez les jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans est beaucoup plus probable que le risque de myocardite dû à la maladie elle-même[x]. De plus, alors qu'elles étaient à l'origine considérées comme de l'hystérie féminine ou des preuves anecdotiques peu fiables, de nouvelles études confirment maintenant que les femmes connaissent des changements significatifs de leurs cycles menstruels après l'injection de covid-19, ce qui pourrait affecter la réserve ovarienne des femmes et nuire à la fertilité à long terme[xi]. [Les étudiants qui subissent de tels préjudices en raison de leur conformité involontaire au mandat de vaccination illégal de votre université exposeront certainement l'université à de nombreuses plaintes juridiques viables[xii], mais ce qui est encore pire, c'est la tragédie qui se produira lorsque l'obligation Covid-19 de votre université, imposée à la hâte et mal conseillée, y compris l'exigence d'un rappel, sera la cause de dommages significatifs et irréversibles au cœur, aux poumons et à d'autres organes vitaux de vos étudiants, et portera atteinte à leurs capacités de reproduction.



L'ajout d'une nouvelle exigence inutile de rappel en milieu d'année est contraire à l'éthique



Le fait d'exiger que de jeunes adultes présentant un faible risque de contracter le Covid-19 grave reçoivent un vaccin expérimental viole un principe fondamental de la bioéthique médicale, à savoir la nécessité médicale du traitement[xiii].

L'ajout d'une exigence de rappel insensée au milieu d'une année universitaire en cours, alors que les étudiants et leurs parents pensaient que la conformité à l'obligation vaccinale initiale de l'université serait suffisante, soulève de nombreuses autres préoccupations éthiques.

Tout d'abord, l'ajout d'un nouveau fardeau vaccinal au milieu de l'année utilise sans vergogne une dynamique de pouvoir inégale et des menaces directes sur les progrès scolaires d'un étudiant pour atteindre des objectifs universitaires non déclarés qui n'ont clairement rien à voir avec l'arrêt de la transmission virale. Le fait d'ajouter cette exigence juste après avoir accepté les frais de scolarité et les droits d'inscription des étudiants pour le semestre de printemps place également l'administration de l'université sous un jour incroyablement peu flatteur.

Le fait que cette obligation de rappel soit imposée alors que ces étudiants déjà vaccinés sont en train d'attraper et de transmettre le virus eux-mêmes, sans que l'université n'offre d'exemption en raison de l'immunité post-infection de ces étudiants, provoque déjà une détresse psychologique importante chez les étudiants et les parents, ainsi qu'une perte totale de confiance dans les intentions de l'université[xiv].



La décision d'accepter ou non une intervention médicale devrait toujours être un choix personnel[xv], d'autant plus lorsque l'intervention médicale proposée en est encore au stade des essais cliniques[xvi]. Exiger de vos étudiants qu'ils prennent des vaccins utilisés en urgence qui ne sont pas encore totalement approuvés par la FDA afin d'avoir droit à un enseignement universitaire en personne a toujours été illégal et contraire à l'éthique de votre part, même si vous aviez les meilleures intentions au départ.

Aujourd'hui, cependant, alors qu'il est évident que ces injections ne sont ni sûres ni efficaces pour stopper la transmission, l'infection, l'hospitalisation ou la mort, et qu'elles pourraient même causer et aggraver ces maux, poursuivre une politique d'injection et/ou de rappel obligatoire est non seulement non scientifique et illégal, mais aussi de plus en plus corrompu et sinistre.



Nous exigeons que vous rendiez les décisions médicales critiques aux étudiants et à leurs familles, et que vous rendiez toute politique de vaccination contre le Covid-19, y compris les politiques de rappel, volontaire - avant que d'autres dommages ne soient causés à votre communauté.



Sincèrement,



L'équipe juridique,



Children's Health Defense



