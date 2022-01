Précisions sur les codes Bluetooth émis par des vaccinés

Henri – le 5 janvier 2022

Évidemment, c'est quelque chose d'énorme et qui devrait véritablement interpeller les gens, vaccinés ou pas. Mais il n'en n'est rien, les gens, dans leur majorité, même beaucoup de scientifiques, FUIENT ou se défaussent lorsque vous leur parlez de ça, alors qu'ils pourraient souvent le vérifier eux-mêmes. C'est donc bien une question de morale et non de capacité intellectuelle.



Attention ! Ça ne "marche pas" avec tous les vaccinés, seulement environ un sur deux selon mes observations personnelles. Ni avec tous les téléphones. L'un de ceux avec lesquels ça marche le mieux est le Xiaomi Redmi note 8 (150€) à condition d'activer l'affichage des périphériques BT sans nom. D'autres précisions sont données sur le site "de la dent bleue" indiqué plus bas.



De plus, comme l'expose plus ou moins clairement Me Brusa, les codes reçus changent tous les quarts d'heure environ. Ces codes ne sont PAS les adresses MAC des "périphériques-injectés", mais des adresses fictives qui masquent la véritable adresse du sujet, qui, elle, est fixe bien-sûr. Elle se déduit des adresses apparentes au moyen d'un décryptage dont la clé serait à demander à Big Brother. Ce système est classique et exposé dans une norme IEEE.



L'affaire a été relancée plusieurs fois ici-même et sur Profession Gendarme, mais ça ne "mord pas". Il ne faut pas s'en étonner lorsque l'on pense que le simple constat visuel de la réalité des chemtrails donne lieu au même négationnisme, alors qu'il y a en plus ici une manipulation technique à effectuer.



Donnons une fois de plus les URL des sites clés sur le sujet, mais sans se faire d'illusions. Il est vrai que la rapidité de succession des thèmes abordés sur les blogs a pour effet de tout déclasser et d'enraciner les gens dans la culture de l'éphémère, plus encore lorsqu'ils regardent les sites sur un téléphone, instrument de l'éphémère par excellence puisqu'ils ne peuvent pas prendre de notes ni véritablement travailler sur les pages regardées (et non étudiées). Encore heureux s'ils ne font pas autre chose en même temps.



Le site de base est :



https://lmdb.ouvaton.org/doku.php?id=accueil





Il faut tout lire attentivement et ouvrir les liens. Les expériences relatées (et qui passent rapidement dans Hold On) ont été conduites par un pro, un expert en sécurité des réseaux, pas par un dilettante.



Le compte-rendu des expériences conduites tout-à-fait rigoureusement se trouve ici :



https://lmdb.ouvaton.org/lib/exe/fetch.php?media=2021_11_-_projet-bluetooth-experience-fr.pdf





Toutefois, on ne peut être véritablement convaincu que si l'on comprend ou du moins commence à comprendre comment, physiquement, ce phénomène inouï et inédit est possible. Disons tout de suite que les ingénieurs ayant fait leurs études il y a plus d'une quinzaine d'années et qui n'ont été en contact depuis leur sortie de l'école ni avec les nanoparticules ni avec le graphène, lesquels possèdent des propriétés totalement différentes des macro-matéraiux classiques, vont tomber de haut. Et pourtant ...



Donc, pour savoir, au moins un peu, comment ça marche, c'est ici :



https://corona2inspect.blogspot.com/