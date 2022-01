Un appel à l’union mondiale

Dr Pascal Sacré – Mondialisation 27 janvier 2022

Arrivés à ce tournant diabolique, pour survivre, nous devons UNIR nos forces, arrêter de stagner sur notre ego, NOTRE position, NOTRE visibilité, NOTRE réseau, mais UNIR (ce qui ne veut pas dire fondre ou fusionner) TOUTES les forces, être international, mondial et faire des émissions transversales systématiquement doublées en toutes les langues, mettre le paquet, monter en puissance.

Je me réfère à cet appel du professeur Chossudovsky de Mondialisation.ca

https://www.mondialisation.ca/bastille-2022…/5664091

« Bastille 2022 »

En France, en Belgique, nous avons tendance à voir trop petit.

Il y a d’énormes ressources et intelligences du côté du Québec (Canada francophone), et chez nous.

Mettons-nous ensemble, chacun au service de la Cause dans laquelle il y aurait un BOARD avec des représentants de chaque groupe pour synchroniser, renforcer, étendre les actions en les rendant plus crédibles, plus visibles et plus percutantes.

Chaque lanceur d’alerte leader, Alexandra, Astrid S, Martine Wonner, Louis, moi-même, David Bouillon, Stéphane Résimont et Alain Colignon (Belgique), Perronne, Fourtillan, Montesino, Toubiana, … draine des groupes de résistants et si on additionne tout cela, c’est énorme.

Unir toutes les chaînes alternatives infoTV, agoraTV, la chaîne de Reinfocovid, de l’AIMSIB, Mondialisation, KAIROS, BAM etc.

Nous avons des meneurs/leaders/moteurs qui réuniraient TOUS les résistants de toutes les factions/écoles…