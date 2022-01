Un convoi massif de camionneurs lève 1,3 million de dollars pour alimenter la manifestation contre l'obligation vaccinale en direction d’Ottawa

"Des milliers d'entre nous garerons nos camions sur la Colline du Parlement aussi longtemps qu'il le faudra", déclare l'organisateur

Jared Gnam – The Epoch Time – Le 24 janvier 2022

VANCOUVER—Après avoir recueilli 1,3 million de dollars en une semaine, un groupe massif de camionneurs parcourt le pays pour camper dans la capitale du Canada jusqu’à ce que l'obligation vaccinal contre la Covid-19 pour les camionneurs soit levée.

Le Freedom Convoy 2022 devrait partir de la côte ouest le 23 janvier, se dirigeant de la Colombie-Britannique à Ottawa. Des camionneurs de toutes les provinces prévoient de se joindre à un groupe appelé Canada Unity et de former une grande manifestation contre le mandat dans la capitale nationale le 29 janvier.

« Des milliers d’entre nous gareront nos camions sur la Colline du Parlement aussi longtemps qu’il le faudra jusqu’à ce que les obligations vaccinales soient levées », a déclaré Tamara Lich, une organisatrice principale, à Epoch Times.

Lich, qui travaille dans l’industrie pétrolière et gazière de l’Alberta, a déclaré que lorsqu’elle et quelques-uns de ses amis camionneurs ont lancé une campagne GoFundMe le 14 janvier, elle ne s’attendait pas au soutien qu’ils ont reçu.

« Ça a été écrasant », a déclaré Lich. « Je vois des Canadiens se rassembler comme je ne l’ai jamais vu auparavant.

La campagne a recueilli 1 299 477 $ au matin du 22 janvier.

Tamara Lich, organisatrice de Freedom Convoy 2022.

La prochaine manifestation des camionneurs survient alors que l’industrie est déjà aux prises avec une pénurie de chauffeurs et que le pays est aux prises avec des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des taux d’inflation les plus élevés depuis 30 ans .

En vertu du mandat fédéral entré en vigueur le 15 janvier, tous les camionneurs entrant au Canada doivent être entièrement vaccinés. Les conducteurs canadiens non vaccinés devront subir des tests et une mise en quarantaine à leur entrée, et les conducteurs non canadiens ne seront pas autorisés à entrer.

Lich dit qu’elle connaît de nombreuses personnes dans l’industrie qui ont été affectées par l'obligation vaccinale. L’objectif du groupe est d’exiger que le gouvernement fédéral mette fin non seulement à l'obligation vaccinale pour les camionneurs, mais à toutes les autres obligations Covid-19 dans le pays.

« Les petites entreprises sont détruites, les maisons sont détruites et les gens sont maltraités et privés des nécessités fondamentales pour survivre », lit-on sur la page de la campagne GoFundMe.