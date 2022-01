Une lettre du Lancet remet en question le récit de l'efficacité des injections de COVID-19

Sara Middleton, rédactrice | 1 janvier 2022

(NaturalHealth365) Si les responsables de la santé publique et les représentants élus devaient " suivre la science " pendant cette pandémie, ils devraient en conclure que les injections de COVID n'ont absolument aucun sens, n'est-ce pas ?



Une lettre récente de la prestigieuse revue médicale The Lancet a soulevé cette question en soulignant le manque apparent d'efficacité des injections de COVID-19. Pourtant, de Boston à Chicago et dans un nombre effarant d'autres villes américaines, nous continuons à voir ces obligations vaccinales insensées et contraires à l'éthique. Le public américain comprendra-t-il enfin qu'il doit voter avec son argent et cesser de fréquenter les entreprises qui exigent une preuve de vaccination ?



L'efficacité insuffisante des vaccins est "l'éléphant dans la pièce", selon le Lancet.



Au début, on nous a dit que tout le monde devait se faire vacciner pour mettre fin à la pandémie, arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 et assurer la sécurité de tous.



Remarquez à quelle vitesse ce discours a changé.



Aujourd'hui, au mieux, le vaccin peut réduire le risque d'hospitalisation grave et de décès lié au COVID-19, mais il ne vous empêchera pas de l'attraper (et nous n'avons pas encore totalement découvert tous les risques potentiels d'effets indésirables de ces vaccins, dont les gens assument l'entière responsabilité une fois qu'ils ont accepté de se faire vacciner).



Bien entendu, cela soulève une question importante : "Quel est mon risque de tomber gravement malade et d'être hospitalisé à cause du COVID-19 de toute façon, même sans le vaccin ?" Ce niveau de risque est très différent selon les personnes, en fonction de facteurs comme l'âge et les comorbidités. Et comme l'a écrit un groupe de scientifiques dans une lettre adressée au Lancet en juillet 2021, Big Pharma présente les statistiques avec soin pour faire croire que les vaccins sont beaucoup plus efficaces qu'ils ne le sont en réalité.





"L'efficacité des vaccins est généralement rapportée comme une réduction du risque relatif (RRR)", expliquent les auteurs du Lancet. "Elle utilise le risque relatif (RR) - c'est-à-dire le rapport entre les taux d'attaque avec et sans vaccin" (c'est nous qui soulignons).



Les auteurs poursuivent en indiquant que les réductions du risque relatif des vaccins COVID à ARNm de Pfizer et Moderna sont respectivement de 94 % et 91 %. Cela semble impressionnant. "Cependant", poursuit l'équipe, "le RRR doit être considéré par rapport au risque de fond d'être infecté et de tomber malade avec le COVID-19, qui varie selon les populations et dans le temps.

Bien que le RRR ne tienne compte que des participants qui pourraient bénéficier du vaccin, la réduction du risque absolu (ARR), qui est la différence entre les taux d'attaque avec et sans vaccin, tient compte de l'ensemble de la population" (c'est nous qui soulignons).



En d'autres termes, la réduction du risque absolu est la mesure dans laquelle VOTRE risque personnel de contracter le COVID-19 diminue grâce au vaccin (ou à toute autre variable en question). En revanche, la réduction du risque relatif ne fait que comparer le risque de deux groupes de personnes différentes (par exemple, les personnes ayant reçu le vaccin et celles qui ne l'ont pas reçu).



Alors, quelle est la réduction du risque absolu de ces vaccins ? Comme le soulignent les auteurs, elle est inférieure à 2 pour cent pour toutes les injections de COVID à ARNm - seulement 1,2 % pour Moderna et seulement 0,84 % pour Pfizer !



Cela signifie essentiellement que si vous avez reçu les injections, votre risque de contracter le COVID-19 a diminué, au mieux, d'un ou deux maigres points de pourcentage. Et pourtant, ce niveau d'efficacité décevant justifie de forcer une population mondiale entière à prendre ces médicaments ?



Plus d'informations dans le Lancet : Les obligations vaccinales "ignorent" le fait que les personnes vaccinées peuvent transmettre le COVID-19.



N'oubliez pas qu'il est bien établi que ces vaccins n'empêchent pas la transmission. Cela inclut le troisième rappel, qui n'est probablement qu'une des nombreuses doses supplémentaires à venir. En effet, les cas de COVID-19 dits "révolutionnaires", qui étaient autrefois considérés comme "rares", sont aujourd'hui incroyablement courants.



De plus, les personnes ayant reçu le double ou le triple vaccin qui contractent le COVID-19 peuvent le transmettre à d'autres personnes et être tout aussi infectieuses que les personnes n'ayant pas reçu le vaccin - une vérité qui dérange les responsables de la santé publique car elle détruit l'impératif moral de se faire vacciner.



The Lancet a publié d'autres lettres mettant en lumière ce problème en novembre et décembre 2021, rédigées par un chercheur du nom de Günter Kampf, de l'Institut d'hygiène et de médecine environnementale de la faculté de médecine de l'université de Greifswald, en Allemagne.

Parmi les nombreux points saillants, Kampf souligne l'insanité flagrante de l'affirmation selon laquelle "les non-vaccinés seraient une menace pour les vaccinés" (car, après tout, si les vaccins étaient vraiment "sûrs et efficaces", les personnes qui les reçoivent ne seraient pas menacées par celles qui ne les reçoivent pas).

Kampf a également averti que les décideurs qui "partent du principe que les personnes vaccinées peuvent être exclues en tant que source de transmission" font preuve d'une "grave négligence" lorsqu'ils mettent en œuvre des mesures de contrôle de la santé publique - comme l'interdiction des espaces publics aux personnes non- vaccinées, alors que leurs homologues vaccinés peuvent manifestement encore contracter et transmettre le virus.

Enfin, Kampf affirme à juste titre que "la stigmatisation des personnes non vaccinées" est inappropriée et "non justifiée."

Cela n'a jamais été aussi évident dans le sillage du variant dit Omicron.



Posez-vous la question :



Si vous avez reçu trois vaccins contre la grippe en moins d'un an et que vous avez TOUJOURS contracté la grippe, commenceriez-vous à douter sérieusement de l'efficacité du vaccin ? Vos doutes seraient-ils justifiés ? Qu'en est-il d'un vaccin contre toute autre maladie ? Pourquoi, alors, le vaccin COVID serait-il différent ?



