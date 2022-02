Confinements et mesures «sanitaires» n’ont servi à rien selon le prestigieux Institut Johns Hopkins

3 février 2022 - Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, référent en santé publique de Covidhub.ch

Nous avons signalé depuis des mois la longue liste d’études montrant l’inutilité des mesures de contraintes dites sanitaires. La méta-analyse de cet Institut, une référence aux Etats-Unis, met en lumière deux ans de gestion du Covid infondée et désastreuse dans le monde.

L’article intitulé « A Literature Review and Meta-Analysis of the Effects of Lockdowns on Covid-19 Mortality « , coécrit par Jonas Herby du Centre d’études politiques du Danemark, Lars Jonung de l’Université de Lund en Suède et Steve Hanke de Johns Hopkins, a récemment été publié dans la revue Studies in Applied Economics de l’Université Johns Hopkins. Il s’agit d’une méta-analyse qui a examiné dans quelle mesure les contraintes de mobilité et d’activité étaient bénéfiques pour réduire la mortalité liée au Covid-19.

Selon Joakim Book , qui a examiné cette étude pour le Brownstone Institute , les auteurs ont évité à la fois les écueils des recherches antérieures en faveur du confinement, comme « forcer les données à correspondre à un certain modèle » pour un résultat prédéfini, et les dangers des compilations antérieures contre le verrouillage, comme «amasser des preuves confirmant une certaine hypothèse plutôt que d’examiner de manière exhaustive comment l’ensemble des études se mesurent».