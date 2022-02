David von der Leyen, fils d'Ursula, cadre dirigeant de McKinsey

ALLEMAGNE



David von der Leyen, McKinsey et des commandes du ministère de la Défense

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/david-von-der-leyen-mckinsey-und-auftraege-aus-dem-verteidigungsministerium-a2666304.html



The Epoch Times- Le 21 octobre 2018



Ursula von der Leyen est responsable de l'attribution de contrats à des consultants externes. McKinsey en a également reçu pour des millions - et c'est un David von der Leyen qui travaille chez McKinsey …



Depuis longtemps, le ministère de la Défense fait l'objet de critiques concernant les consultants externes. Le président de la Cour des comptes allemande Kay Scheller a déclaré il y a quelque temps déjà que le ministère de la Défense sous Ursula von der Leyen était un ministère qui dépensait "beaucoup d'argent pour des prestations de conseil".



Mais le sujet est sans doute encore plus explosif, comme l'écrit freiewelt.net. Car c'est justement McKinsey qui a reçu des millions pour conseiller l'armée allemande. L'un des collaborateurs supérieurs de McKinsey est David von der Leyen.



Comme ce nom ne devrait pas être si fréquent, un soupçon s'impose. En tant qu'associé chez McKinsey & Company, David von der Leyen participe aux bénéfices de l'entreprise.



C'est Ursula von der Leyen qui est responsable de l'attribution des contrats aux sociétés de conseil externes.



McKinsey et le Conseil numérique du gouvernement allemand



Il est de notoriété publique que Von der Leyen a eu recours de manière extensive à des consultants externes lors de la restructuration du ministère de la Défense et des réformes de l'approvisionnement en armement.



Elle a ainsi nommé la célèbre partenaire de McKinsey Katrin Suder au poste de secrétaire d'État à l'armement, qui est entre-temps devenue la chef du Conseil du numérique nouvellement créé, chargé de conseiller le gouvernement fédéral sur la numérisation de l'Allemagne.



Mais même après le départ de Suder, des conseillers externes seraient entrés et sortis du ministère de la Défense avec des tarifs journaliers énormes. Ils auraient eu accès à des documents confidentiels et auraient également souvent disposé d'adresses électroniques ministérielles, a rapporté le "Spiegel" le 23 septembre 2018.



"Bild am Sonntag" : la société Accenture a reçu des millions



La société Accenture a reçu ces deux dernières années des millions du budget de la Bundeswehr pour des conseils en stratégie informatique, écrit le "Bild am Sonntag". Le manager responsable entretiendrait ainsi de bonnes relations avec l'ancienne secrétaire d'Etat à l'armement de von der Leyen, Katrin Suder.



L'ex-secrétaire d'Etat à l'armement Katrin Suder a quitté son poste en mai, elle est aujourd'hui présidente du Conseil numérique du gouvernement fédéral.



D'autres bizarreries se produisent également au sein de l'entreprise qui gère le réseau Internet et téléphonique de la Bundeswehr (Bundeswehr-Firma BWI). Le directeur général Ulrich Meister a quitté son poste de manière inattendue en juin 2018. Selon les informations du journal, il est parti "parce que, selon des enquêtes internes, il avait attribué des recettes en passant outre le législateur budgétaire dans l'esprit de Suder pour des contrats de conseil avec des entreprises informatiques. Le ministère ne serait aujourd'hui pas au courant".



L'opposition pose des questions