Laurent Mucchielli nous décrit l’état du monde à partir de la crise Covid

La rédaction de l'AIMSIB | 13 Fév 2022

Il fallait s’y attendre, quand un immense sociologue formé à l’histoire, de surcroît parfaitement imperméable aux pressions extérieures, décide de publier un ouvrage sur la crise de la Covid-19, les révélations et les mises en accusations pleuvent dru. Toutes y sont disséquées, démontrées, évidemment parfaitement sourcées, on plaint presque tous ceux qui apparaissent au fil du livre car on comprend que, quand la justice se penchera enfin sur leurs implications diverses et variées, leurs projets d’avenir s’en verront radicalement modifiés. Merci à Laurent Mucchielli d’avoir accepté de revenir avec nous sur ce premier tome empli de si désastreuses vérités, mais qui en dit tellement long sur l’état désespérant de nos démocraties : bonne lecture.

