Un QR code sur les cartes électorales, une nouvelle idée au timing douteux

Publié le 03/02/2022 à 19:44

La carte électorale, qu'es aquo ?

Capture d'écran du site du gouvernement.

Mercredi 2 février, on lit sur le site du gouvernement français que les nouvelles cartes électorales seront dotées d'un QR code, tout frais tout neuf. Présentée comme un complément d'information, voire une aide à la compréhension, la présence de ce QR code, au regard du timing choisi pour l'annoncer, semble également relever d'une lubie numérique.

La carte électorale, qu'es aquo ?

Cette carte prouve que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de votre commune. Dessus, sont inscrites les informations pratiques liées à l'électeur, qui permettent de faciliter le travail des membres du bureau de vote. Désormais, en plus de cela, la carte arborera un QR code qui renverra vers le site du gouvernement, sur la page liée aux élections . En le scannant, son possesseur pourra « vérifier sa situation électorale ; trouver son bureau de vote ; s'inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ; effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin ; ou encore accéder à des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des élus, etc. »