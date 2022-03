Anthropo-logiques : changement de cap !

Jean-Dominique Michel – Le 17 mars 2021

Chers lectrices et lecteurs:

Après plus de deux ans d’activité intense, 457 articles publiés d’abord sur mon blog de la Tribune de Genève et ensuite sur celui-ci, soit un équivalent de 3’199 pages écrites (pour la plupart) ou éditées (grâce aux envois de contributeurs de talent), sans compter les articles produits pour Covidhub.ch ou d’autres publications , Anthropo-logiques et son capitaine de raffiot vont changer de cap.

Avec le sentiment émerveillé d’avoir vécu une aventure rare.

En tout, ce sont environ vingt millions de pages (= articles) qui auront été lues au cours de cette période !

Avec comme souci permanent pour cette production de donner de l’intelligibilité aux choses et notamment aux politiques sanitaires absurdes et destructrices qui ont été adoptées contre toute connaissance et tout bon sens – ainsi que je l’ai récemment résumé lors d’une conférence à Genève aux côtés d’Alexandra Henrion Caude, Astrid Stuckelberger, Christian Perronne et Pablo Buono.