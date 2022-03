Drs Delépine : interview de 2h samedi 5 mars 2022

SAMEDI 5 MARS 2022



RENCONTRES REMARQUABLES 2





2 HEURES D’INTERVIEWS. DR NICOLE ET GERARD DELEPINE :

LES ENFANTS SACRIFIES DU COVID



ET LE FILM CANCER BUSINESS



DOSSIER DE PRESSE



Cette histoire commence dans les années 80 quand le Dr Gérard Delépine s’intéresse aux cancers des os avec l’équipe du Pr Georges Mathé pour éviter les amputations, puis les Drs N et G Delépine découvrent les travaux du Pr Gerald Rosen, États-Unis. Concernant le cancer des os, ses résultats sont excellents, 80% de chance de survie.

Dans l’ostéosarcome, le Pr Rosen utilise le méthotrexate à haute dose, un agent de la classe des antimétabolites, en adaptant ce traitement à chaque patient, en fonction de son âge et de sa maladie et en l’associant à d’autres drogues.

Une médecine individualisée, car chaque personne et chaque cancer sont différents.

Nicole et Gérard se plongent dans la littérature internationale et progressivement ils vont avec leurs équipes utiliser ces protocoles et le Dr Gérard Delépine va mettre au point les techniques de chirurgie conservatrice.

Gérard Delépine, un as de la chirurgie orthopédique, refuse l’amputation des enfants et va inventer une "prothèse de croissance " munie d'une vis, elle permet de remplacer le morceau d'os atteint par le mal en respectant la croissance de l'enfant. Il évite ainsi l’amputation dans plus de 95% des cas.

Il faut rappeler qu’à cette époque, l’amputation se pratique quotidiennement dans la plupart des hôpitaux français.

Grâce à cette synergie chimio et chirurgie, les drs Delépine obtiennent d’excellents résultats avec un taux de guérison approchant 90% dans ce type de cancer.



Sauf que, leurs résultats ne plaisent pas à tout le monde…



Le service du Dr Nicole Delépine devient alors la dernière chance pour beaucoup de patients condamnés à une amputation ou à la mort.



Le combat continue pour eux aujourd’hui avec l’affaire covid.