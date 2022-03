Guerre d’Ukraine – 8 mars 2022 – Jour 13 – fin de journée

9 mars 2022 - Le courrier des stratèges

Le Courrier des Stratèges publie à midi et à minuit un bilan de l’évolution de la Guerre d’Ukraine. Avec une double perspective, croisée: la guerre sur le terrain; et le conflit stratégique global que les Etats-Unis essaient d’organiser contre la Russie – en prenant le risque très clair d’une escalade entre puissances nucléaires. Nous sommes dans une "crise des missiles de Cuba" au ralenti. L'instinct de survie et l'intelligence l'emporteront-ils sur le potentiel d'auto-destruction de l'humanité?

En Ukraine

13h00: La carte d’ Ukraine War Map permet de mesurer l’avancée méthodique et lente de l’armée russe, qui, nous allons y revenir, laisse le temps à la négociation de se déployer.

14h00: Utile rappel de ZZ.0Z.Z0ZZ “

“ J e ne le mentionne plus , car il n’y a aucun changement, le banditisme et la criminalité sont devenus la norme dans les territoires kiéviens, en raison de la libre distribution des armes, l’affaiblissement de la police et l’apparition des milices.

-De même pour la “chasse aux sorcières”. Par exemple, la rumeur a été diffusée que les troupes Russes entreraient dans Kiev, depuis l’Est, avec des voitures civiles. Alors les miliciens tirent sur toutes les voitures qu’ils pensent être suspectes, ce qui provoque des morts parmi la population “.

Personne ne le dit clairement, mais les réfugiés hors zones de combat fuient d’abord l’anarchie et la terreur kiévienne.