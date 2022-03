Guerre d’Ukraine – Samedi 26 mars 2022 – Jour 31 – Fin de journée

courrier-strateges 27 mars 2022



La guerre en Ukraine

+ Bhadrakumar commente le bilan du premier mois de guerre dressé hier par le Ministère de la Défense russe. Pourquoi n’y a-t-il pas plus de commentateurs en Europe capables de cette clarté de vues?

“ Le ministère russe de la défense a choisi le voyage de Biden comme toile de fond parfaite pour présenter les véritables proportions du succès de son opération spéciale en Ukraine. La crédibilité des États-Unis et de l’OTAN est sur le point d’être irrémédiablement compromise, alors que le rouleau compresseur russe traverse l’Ukraine avec en ligne de mire le double objectif de la “démilitarisation” et de la “dénazification”.

L’état-major russe a révélé vendredi que les forces armées ukrainiennes, entraînées par l’OTAN et les États-Unis, ont subi des pertes considérables : L’armée de l’air et la défense aérienne ukrainiennes sont presque entièrement détruites, tandis que la marine du pays n’existe plus et qu’environ 11,5 % de l’ensemble du personnel militaire a été mis hors service. (L’Ukraine ne dispose pas de réserves organisées).