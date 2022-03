Ukraine : après s’être tiré une balle dans le pied l’Occident se fait hara-kiri

Par Daniel Vanhove Mondialisation.ca, 06 mars 2022

Comme indiqué à plusieurs reprises, l’avantage des moments de crise est qu’ils révèlent le tréfonds des individus. Ainsi, plus une crise est grave, plus ces derniers sont contraints de trouver en eux-mêmes les ressources leur permettant de faire face à ce qu’il leur faut gérer. Cette réalité à titre individuel se vérifie aussi à titre collectif. Nous venons d’en faire l’expérience à deux reprises. Et le constat est alarmant !

Une première fois, lors de l’ainsi nommée ‘’crise sanitaire’’ où l’on a vu et entendu des choses impensables non seulement de la part de citoyens se transformant en kapos serviles allant jusqu’à la délation de leurs voisins, mais aussi de la part de gouvernements d’Etats dits ‘’de Droit’’ qui l’ont pourtant piétiné sans retenue. La palme revenant à ces ‘’Young leaders’’ que sont les J.Trudeau et E.Macron imposant décrets et mesures que l’on pensait appartenir aux régimes dictatoriaux.