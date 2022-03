Ukraine : c’est l’OTAN qui a lancé l’attaque il y a huit ans  

Manlio Dinucci – Le 1er mars 2022 -

Ce qui se passe en Ukraine a de très graves implications géopolitiques. Cela pourrait nous conduire à un scénario de troisième guerre mondiale.

Il est important qu’un processus de paix soit engagé afin d’éviter une escalade.

Mondialisation.ca n’est pas en faveur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un accord de paix bilatéral est nécessaire.

La commissaire Ursula von der Leyen a annoncé que l’Ue met au ban l’agence de presse russe Sputnik et la chaîne Russia Today afin qu’«elles ne puissent plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine avec leur désinformation toxique en Europe». L’Ue instaure ainsi officiellement l’orwellien Ministère de la Vérité, qui en effaçant la mémoire réécrit l’histoire. On met hors la loi quiconque ne répète pas la Vérité transmise par la Voix de l’Amérique, agence officielle du gouvernement USA, qui accuse la Russie d’«horrible attaque complètement injustifiée et non provoquée contre l’Ukraine». Me mettant hors la loi, je rapporte ici en extrême synthèse l’histoire des trente dernières années effacée de la mémoire.