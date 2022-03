Ukraine – les Pandora papers révèlent les montages offshores de Zelensky

Publié le 27 février 2022 – Histoire et société

Christelle Néant (son site) mardi 5 octobre

Dans notre livre (1) Marianne et moi nous révélons qui est Igor Kolomoïski, un individu immonde et stupéfiant qui a accompli sa fortune aidée par une garde prétorienne nazie alors qu’il est juif, c’est le complice de BHL, et Zelenski est sa créature, récemment les PANDORA PAPERS révélaient quel est ce beau monde, est-ce que MACRON a des liens avec ces gens-là et de quelle nature ?

Je suis juive mais je suis sans pitié pour les fascistes et fauteurs de guerre quelles que soient leurs origines, il y a aujourd’hui certains antisémites qui adorent les juifs, comme ils adorent les Ukrainiens pour le plus grand malheur des peuples juifs et ukrainiens. Mon principe est de ne jamais laisser utiliser ce genre de référence putride pour faire passer le fascisme. Je laisse à l’auteur de l’article sa conclusion sur les luttes internes entre grands salauds y compris GEORGES SOROS qui effectivement a ses poulains. J’ai dit récemment ce que je pensais de médiapart et ses “révélations”, même si JL.Mélenchon et quelques égarés de la CGT ont mené une affaire sordide contre Roussel, je doute qu’ils financent médiapart, en revanche l’argent de la CIA coule à flot dans les manoeuvres de Soros. c’est pourquoi dans le domaine politique les communistes doivent éviter ce marigot de grands crocodiles et se prononcer sur des principes qui excluent l’argument des origines. C’est la force des Cubains, ils savent tout des valets de la CIA et s’en préviennent mais ils mobilisent le peuple sur sa souveraineté, sa sécurité autant que sur des principes éthiques qui traitent des être humains et refusent le racisme autant que l’antisémitisme. (note de Danielle BLEITRACH pour histoire et sociéte)