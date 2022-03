Ukraine, tout était écrit dans le plan de la Rand Corp.

L’Art de la guerre - Manlio Dinucci – Le 8 mars 2022

Ce qui se passe en Ukraine a de très graves implications géopolitiques. Cela pourrait nous conduire à un scénario de troisième guerre mondiale.

Il est important qu’un processus de paix soit engagé afin d’éviter une escalade.

Mondialisation.ca n’est pas en faveur de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un accord de paix bilatéral est nécessaire.