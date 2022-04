Cuivre en agriculture : l’agriculture ‘conventionnelle’ en utilise plus de 4 fois plus que l’agriculture biologique!

Générations Futures – Le 1er avril 2022

L’agriculture biologique s’est beaucoup développée en France ces dernières années. Elle représente maintenant plus de 8,3 % de la surface agricole utile pour plus de 2 millions et demi d’hectares.

Face à cette tendance lourde une réaction s’est organisée ces dernières années pour tenter de discréditer l’agriculture biologique. Cette réaction est visible sur des blogs aux auteurs plus ou moins identifiables et les réseaux sociaux (beaucoup de blogs et comptes Twitter sont sous pseudonymes).

De nombreux adversaires de l’agriculture biologique mettent en avant ainsi très souvent le fait que cette agriculture utilise des produits à base de cuivre, dont les impacts environnementaux justifient d’en faire une substance candidate pour la substitution.