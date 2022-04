Macron, le sociopathe sectaire de la République ?

Jean-Dominique Michel – Le 6 avril 2022 - Anthropo-logiques

Mon admirable avocate, Me Virginie de Araujo-Recchia a porté plainte contre l’association La République en Marche pour le compte des associations Bon Sens (dont Xavier Azalbert, directeur de la publication de France-Soir, est administrateur) et AIMSIB (Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante).

Selon le quotidien en ligne, les plaignants « accusent le parti politique d’Emmanuel Macron de « dérives sectaires » , impliquant des faits « d’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse » , ainsi que de « complicité d’empoisonnement et de génocide » . Pour avancer cela, les associations et l’avocate s’appuient essentiellement sur les deux dernières années de gestion de crise, notamment sur les mesures liberticides, le contrôle de l’information et « l’hypnose collective » .