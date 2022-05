À Davos, la caste affirme sa solidarité embarrassée avec le Deep State américain

Éric Verhaeghe 24 mai 2022 – Le courrier des stratèges

Le Forum de Davos 2022 a commencé hier, et a donné le ton de l'ensemble de l'exercice. Le président ukrainien Zelenski a fait une intervention vidéo qui a reçu une standing ovation, et la Russie était exclue des débats. On ne pouvait mieux illustrer l'alliance étroite entre les mondialistes et le complexe militaro-industriel américain. Mais Schwab a donné la parole à Henry Kissinger sur la question des relations avec la Russie et la Chine. C'était l'occasion de souligner les dangers du bellicisme qui anime le Deep State américain.

Bien sûr, il fallait participer à la grande communion solidaire avec l’Ukraine, et Schwab a fait le job. Il a fait intervenir le président ukrainien en vidéoconférence pour que l’homélie officielle soit dite au peuple des croyants : la Russie a unilatéralement envahi la petite Ukraine si gentille et si pacifique, ce qui met Poutine et ses sbires, et même ses concitoyens, au ban de la communauté internationale.

D’ailleurs la Russie est exclue du Forum de Davos désormais.

Zelenski a donc pris le micro pour remercier les Occidentaux de leur soutien, et pour leur demander d’augmenter leur aide. On se demande parfois si le président ukrainien a réellement cru qu’un seul Européen ou un seul Américain viendrait mourir pour son pays. En tout cas, il donne le change et le fait croire.