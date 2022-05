Courrier des lecteurs : À toutes les mamans

Cogiito - 8 mai 2022

Bonjour,

Je me présente, je suis maman d’un adolescent de 13 ans. Depuis le début de la crise sanitaire en 2019, notre vie s’est transformée en enfer.

Je dois avant de préciser que j’ai été mariée avec le père de mon fils et qu’il a fait, et fait partie de l’Opus Dei, de l’Ordre de Malte et de la Franc-Maçonnerie.

Nous avons toujours eu des problèmes de communications avec mon ex-conjoint mettant notre fils dans des situations extrêmement complexes. J’ai alors décidé de faire appel au juge des enfants afin de pouvoir clarifier des points capitaux concernant son éducation et sa santé.

Le dossier a été ouvert en 2019 quand la crise sanitaire est arrivée.