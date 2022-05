Jean-Dominique Michel – Le 19 mai 2022

Coup de tonnerre dans la mare des publications scientifiques, massivement corrompues. Un neurochirurgien à la retraite vient en effet de publier dans la revue Surgical Neurology International une « mise à jour » de son analyse du scandale criminel de la gestion du Covid.

L’inventaire des crapuleries couvertes sans vergogne par nos « autorités de santé » et « professeurs des universités » fait à juste titre froid dans le dos. Ayant déjà beaucoup décrit ces réalités et usé d’épithètes explicites, je me tais ici pour donner la parole au Dr Russell L. Blaylock pour une description des crimes auquel ont participé activement (et continuent de le faire) nos « autorités ».

Le texte que je re-publie infra est également dû à une traduction automatique par DeepL.

« Pouah ça puire ! » dirait Jacquouille la fripouille. Ce qui n’embarrasse guère ce vilain « beau monde » semble-t-il…

COVID mise à jour : Quelle est la vérité ? par Russell L. Blaylock

La pandémie de COVID-19 est l’un des événements liés aux maladies infectieuses les plus manipulés de l’histoire, caractérisé par des mensonges officiels dans un flot incessant mené par les bureaucraties gouvernementales, les associations médicales, les commissions médicales, les médias et les agences internationales [ 3 , 6 , 57 ]. Nous avons été témoins d’une longue liste d’intrusions sans précédent dans la pratique médicale, y compris des attaques contre les experts médicaux, la destruction des carrières médicales parmi les médecins refusant de participer au meurtre de leurs patients et une réglementation massive des soins de santé, dirigée par des individus non qualifiés disposant d’une énorme richesse, de pouvoir et d’influence.