Covid : nouvelles d'Israël

Du 20 au 22 mai 2022 à Bath en Angleterre, se sont réunis des conférenciers du monde entier dont : Robert Kennedy, Robert Mallone, Peter McCullough, Ryan Cole, Alexandra Henrion Caude, Dolorès Cahill, Reiner Fuellmich. C'est dans cette ville qu'en 1781, William Herschel a découvert Uranus, le grand éveilleur, la force qui vous sort de votre sommeil. Le lieu de l'évènement initialement prévu a été refusé par les autorités locales pour suspicion de complotisme. L'évènement a été décrit comme le Davos des théoriciens du complot.

A cette occasion une militante israélienne a été interrogée sur la situation actuelle dans son pays. Interview d'Efrat Fenigson, extrait de 24'' à 2'52''

Q : Pouvez-vous nous donner des nouvelles de ce qu'il se passe en Israël et pourquoi c'est important pour vous d'être ici, s'il vous plait ?

R : Je suis ici aujourd'hui pour représenter les voix d'Israël censurées. Je suis ici pour entendre et collecter des informations du monde entier et les partager à mon retour au pays. Nous sommes aussi ici pour partager les voix de ceux qui ont subi des effets secondaires graves du vaccin. En même temps ce qu'il se passe en Israël c'est un répit. Nous pensons que le gouvernement veut faire croire au public que l'épidémie est terminée, que tout s'est bien passé, alors qu'en même temps ils préparent le terrain pour l'étape suivante.

Nous cherchons à faire prendre conscience au niveau international des régulations de l'OMS, des grands changements qui vont être discutés dans cette organisation demain à Genève. Nous relayons cela en Israël pour que le public se rende compte de ce qu'il se passe. Nous échangeons sur ce thème.

Nous observons aussi un changement intéressant en Israël actuellement. Le ministre de la santé et le gouvernement font pression et parlent de nouveaux types d'épidémies, de vaccins pour la population comme la polio par exemple. Ils ont officiellement déclaré que la polio est à nouveau présente en Israël, il y a deux ou trois semaines. Et ils incitent chacun à se faire vacciner particulièrement les enfants. Et la bonne nouvelle, c'est que les parents n'ont pas suivi cet appel. Donc cela a été un échec important.

C'est la même chose pour les doses pédiatriques covid. Mais pour les enfants entre 5 et 12 ans, le pourcentage de vaccinés se situe entre 15 et 20%. Autre échec. Ils l'ont reconnu dans les médias. Ils ont dit que cela n'avait pas marché.

Je crois que le fait le plus encourageant c'est de voir que la quatrième dose n'a pas été bien accueillie en Israël. 6 669 355 premières doses ont été injectées, 6 015 063 secondes doses, 4 391 727 troisièmes doses et 520 814 quatrièmes doses seulement. Ces chiffres datent de la semaine dernière, ils proviennent du ministère de la santé israélien.