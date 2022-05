DÉCLARATION D'UNE COALITION MONDIALE : L'AVIATION COMMERCIALE ET LES EFFETS SECONDAIRES SUBIS PAR LES PILOTES VACCINES

Le 17 mai 2022 - Traduction Ciel voilé

La sécurité dans l'aviation professionnelle s'est considérablement améliorée au cours des dernières décennies. Cela est dû en grande partie à une culture de " sécurité juste " fondée sur la communication ouverte et la reconnaissance des erreurs faites ou des tendances négatives en matière de sécurité. Pour être efficace, cette culture exige la participation active de tout le personnel navigant.

Les pilotes sont formés pour analyser attentivement leur environnement, reconnaître les risques et les atténuer activement. Pour beaucoup d'entre eux, leur formation et leur savoir-faire en analyse des risques ont conduit à des inquiétudes et à des conclusions négatives concernant la compatibilité de la vaccination COVID-19 avec leur santé et la sécurité des vols. Non seulement de nombreux pilotes n'étaient pas d'accord avec les exigences arbitraires des obligations vaccinales, mais ils ont également perçu des risques dans les questions sans réponse et dans la vitesse et la pression injustifiées derrière le déploiement des vaccins. Ils ont fait pression sur leurs compagnies aériennes et leurs politiciens, recommandant la prudence et s'opposant aux obligations vaccinales.

De nombreux pilotes ont également demandé conseil aux régulateurs de l'aviation civile. Ces régulateurs sont en fin de compte responsables de la sûreté et de la sécurité du transport des citoyens, mais la plupart d'entre eux, sinon tous, ont activement ignoré leurs propres recommandations de sécurité contre l'utilisation de médicaments ou d'essais médicaux non prouvés et non approuvés pour les équipages de vol. Transports Canada, par exemple, a tout simplement supprimé ces conseils en ligne la semaine qui a suivi de nombreuses questions écrites et précises à ce sujet.

Une fois que les compagnies aériennes ont rendu la vaccination obligatoire, de nombreux pilotes ont refusé catégoriquement en raison des risques encourus et ont été mis en congé sans solde ou carrément licenciés. Des professionnels respectueux des principes ont été contraints de quitter l'aviation et le secteur a perdu des centaines de milliers d'heures d'expérience. Aujourd'hui,

l'industrie mondiale du transport aérien se dirige vers une grave crise de personnel. Des milliers d'autres pilotes ont été contraints de se faire vacciner pour subvenir aux besoins de leurs familles. Cela a eu des répercussions sur leur santé mentale.

Même si tout cela donne à réfléchir, cela n'a fait que préparer le terrain pour ce à quoi nous assistons aujourd'hui : une situation qui devrait grandement préoccuper les compagnies aériennes et les voyageurs. Les soussignés, groupes de défense des pilotes, de scientifiques et de médecins entendent quotidiennement des témoignages de pilotes de ligne subissant des effets secondaires post-vaccinaux. Ces préjudices incluent des problèmes cardiovasculaires, des caillots sanguins, des problèmes neurologiques et auditifs, pour n'en citer que quelques-uns.

Beaucoup de nos pilotes ont perdu leur certification médicale pour voler et risquent de ne pas la récupérer. D'autres continuent à piloter des avions alors qu'ils présentent des symptômes qui devraient être déclarés et examinés, créant ainsi un risque de défaillance humaine d'une ampleur sans précédent. Le fondement même de notre culture de sécurité équitable - le signalement non punitif - n'existe plus. Les pilotes ont souffert et souffrent encore de problèmes médicaux qui sont au moins en corrélation avec la vaccination par le COVID-19. L'étendue de leurs symptômes est large, allant jusqu'à la mort. Les pilotes qui signalent leurs effets secondaires risquent la perte de leur licence, de leur revenu et de leur carrière, tout en ne recevant que peu ou pas de soutien de la part de leurs syndicats, et des invectives de la part des compagnies aériennes qui les emploient. Beaucoup de ces compagnies aériennes pensent qu'elles se sont exemptes de responsabilité, et le prétendent dans les mêmes documents qui ont imposé à leurs employés le principe « pas de vaccin, pas d'emploi ».

Les preuves des risques sanitaires du vaccin COVID-19, des irrégularités des essais cliniques, des mauvaises pratiques et de l'efficacité insignifiante continuent de s'accumuler. Les documents de Pfizer divulgués dans le cadre de la FOIA, combinés aux documents réglementaires d'organisations telles que la Food and Drug Administration (FDA, États-Unis), Medicines Healthcare Healthcare Regulatory Agency (MHRA, Royaume-Uni), Santé Canada et l'Agence européenne des médicaments (EMA) montrent que des informations essentielles sur la sécurité et l'efficacité ont été cachées au public, et que la portée de la surveillance réglementaire et des exigences en matière de tests est inadéquate.

Pire encore, il semble que rien ne prouve que les organismes de réglementation de l'aviation, les compagnies aériennes ou les syndicats aient fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les vaccins COVID-19 et leur impact sur la santé ou les performances des pilotes. Cette situation est en totale contradiction avec les normes médicales en vigueur dans l'aviation. Des questions se posent quant à la compétence et à une éventuelle négligence.

Si les compagnies aériennes et les syndicats ne s'attaquent pas à ce danger médical potentiel, ils se rendront complices d'un changement de culture qui a ébranlé le leitmotiv de l'aviation "la sécurité d'abord et toujours". Les compagnies aériennes et les syndicats représentés ont été encouragés à aider et avertir des terribles répercussions, à plusieurs reprises, par la plupart des signataires ci-dessous. Jusqu'à présent, il y a eu peu d'actions significatives, et dans de nombreux cas, rien d'autre que des blocages et du silence.

Il existe un dicton dans l'aviation : "S'il y a un doute, il n'y a pas de doute". Il y a de plus en plus de doutes sur les vaccinations COVID-19. Il ne devrait donc plus y avoir de doute dans l'aviation. La sécurité doit revenir au premier plan.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une liste exhaustive, les compagnies aériennes ci-dessous comptent parmi leur personnel des pilotes victimes d'effets secondaires des vaccins, et avec lesquels nos groupes de défense des pilotes sont en contact :

Jetstar Australie KLM Pays-Bas

Qantas Australie TUI Pays-Bas

Virgin Australie Australie American USA

Air Canada Canada Delta USA

Air Transat Canada JetBlue USA

WestJet Canada Southwest USA

Air France France United USA

EasyJet France Frontier USA

HOP France Alaska USA

Lufthansa Allemagne Spirit Etats-Unis

APPEL À L'ACTION

Les autorités de l'aviation civile telles que l'Administration fédérale de l'aviation, Transport Canada, l'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne et l'agence de sécurité aérienne de l'aviation civile australienne doivent commencer à remplir leurs obligations réglementaires. La crise de la santé des pilotes doit être abordée publiquement par les compagnies aériennes et les syndicats représentatifs afin de rétablir la sécurité des vols que nous connaissions autrefois. L'alliance soussignée de professionnels de l'aviation et de la médecine représente des milliers de pilotes de plus de 30 compagnies aériennes mondiales, ainsi que plus de 17 000 médecins et scientifiques médicaux dans le monde entier. Nous demandons ce qui suit :

- Là où elle existe, la vaccination obligatoire contre le COVID-19 pour les travailleurs de l'aviation doit être supprimée.

- Les régulateurs et les compagnies aériennes doivent insister sur la nécessité de créer un environnement propice à l'autodéclaration.

- Les examens médicaux approfondis et objectifs des pilotes et des membres du personnel de cabine doivent être une priorité élevée. Ces examens doivent être soutenus par le régulateur et devraient se concentrer sur les préjudices à forte prévalence qui apparaissent actuellement dans le grand public et parmi nos équipages navigant.