Des centaines de nouveaux cas d’hépatite infantile sévère d’origine inconnue

On s'interroge sur un éventuel lien avec le Covid

TOM OZIMEK 29 mai 2022 13:02

Les autorités sanitaires ont reçu des rapports sur des centaines d’ enfants à travers 33 pays, atteints d’une hépatite aiguë d’origine inconnue cliniquement plus sévère que les cas similaires précédents et avec une proportion plus élevée de jeunes patients développant une insuffisance hépatique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré dans un communiqué le 27 mai qu’elle avait reçu des rapports sur 650 cas probables d’ hépatite aiguë d’origine inconnue chez des enfants entre le 5 avril et le 26 mai. Ces rapports surviennent alors que les chercheurs envisagent un lien possible avec le Covid-19 , la maladie causée par le virus du PCC (Parti communiste chinois).

« L’étiologie de cette hépatite aiguë grave reste inconnue et fait l’objet d’une enquête » , a déclaré l’agence sanitaire. « Les cas sont plus graves cliniquement et une proportion plus élevée développe une insuffisance hépatique aiguë par rapport aux précédents rapports d’hépatite aiguë d’étiologie inconnue chez les enfants. »