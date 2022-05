Espagne : 2200 personnalités non-vaccinées ont acheté des certificats de vaccination

De nombreuses questions demeurent sur les faux certificats de vaccination anti- Covid-19 achetés par des stars, des personnalités sportives et des chefs d’entreprise

Peter McLaren-Kennedy • 27 mai 2022 • 9:28

La réaction à la nouvelle que plus de 2 200 personnalités espagnoles étaient impliquées, y compris le dirigeant de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du pays, a été celle de la résignation et de l’incrédulité.

Depuis que l’histoire a éclaté le 24 mai, les gens se demandent comment cela a pu se produire. Mais ils ont aussi demandé à chaud que la réaction à la nouvelle soit modérée, acceptant presque ce qu'il se passe.

Selon les mots d’un utilisateur de Twitter Starfish: « Pourquoi PERSONNE ici ne parle de l’opération Jenner, découverte en Espagne, pourquoi ne vont-ils pas plus loin dans l’enquête? »

La réalité est que l’enquête est toujours en cours et que davantage de preuves sont recueillies avant que beaucoup d’entre elles ne soient jugées, mais peut-être plus que prévues.

Alors que l’espagnol moyen a fait ce que le gouvernement demandait, a obéi aux règles et est allé se faire vacciner, d’autres estimaient être au-dessus de la loi, spéciaux.

Ce qui est déconcertant, c’est que beaucoup de ces personnes sont impliquées dans des professions au contact avec le public. Essentiellement, elles se souciaient si peu de ceux qui les entouraient qu’elles ne prenaient pas la peine de s’assurer que ceux avec lesquels elles entraient en contact ne risquaient rien.

Mais peut-être que le plus gros problème est que le niveau de confiance est brisé, qu’un président d’entreprise impliqué dans la recherche de vaccins Covid-19 ne juge pas nécessaire ou important de se faire vacciner amène beaucoup à se demander si les vaccinations étaient nécessaires ou sûres.

L’enquête

Ce qui est intéressant, c’est que la police n’a pas découvert l’escroquerie par le biais d’une enquête locale, mais plutôt par des efforts visant à freiner l’extrémisme sur le dark web.

D'abord le policier A, son nom n’a pas été rendu public. Selon la Guardia Civil, il a pris contact avec un groupe islamique extrémiste qu’il s’était arrangé pour rencontrer en France, mais leur a dit qu’il ne pouvait personnellement pas voyager car il n’avait pas été vacciné.

Il a déclaré: « Je n’ai pas de passeport COVID-19; Je ne suis pas vacciné. Allah ne me permet pas de mettre quoi que ce soit d’impur dans mon corps. »

Ils ont répondu qu’ils pouvaient lui obtenir un passeport et même le faire inscrire au registre national de vaccination, Il a été présenté à deux résidents de Madrid, Álex, un ancien voleur avec des antécédents d’agression sexuelle et connu pour avoir des contacts avec des criminels à Madrid et Irene, une femme attrayante qui avait été condamnée puis graciée pour trafic de drogue il y a de nombreuses années.

La police a suivi les deux hommes et a remarqué qu’Irene rencontrait un jeune homme deux fois par semaine, après les heures de travail. Ce jeune homme s’est avéré être Mario, un infirmier auxiliaire à l’hôpital de La Paz.

Une enquête en ligne a révélé que Mario était un militant actif et un « négationniste » du Covid-19, ce qui les rendait suspects. Mais en vérifiant, ils ont constaté qu’il ne pouvait pas être la source des faux certificats car il n’avait pas accès à la base de données.

Ils se sont donc fait passer pour des clients potentiels afin de recueillir les preuves dont ils avaient besoin. Ce qu’ils ont découvert, c’est qu’une autre infirmière recevait une part pour émettre les certificats, l’argent étant placé dans des comptes de crypto-monnaie pour essayer de le cacher.

Mais ils l’ont également dépensé pour attirer davantage l’attention sur eux-mêmes, avec la croissance du réseau et l’augmentation du nombre de clients.

En fin de compte, la police a arrêté 15 personnes impliquées dans la vente et la délivrance de faux certificats.

L’infirmière auxiliaire

Ce qui rend cette affaire encore plus bizarre, c’est que Mario a contracté le Covid-19 et doit être vacciné pour pouvoir retourner au travail, mais il ne voulait pas le faire, en tant que « négationniste ». C’est alors qu’il a approché son complice, qui l’a aidé. C’est à ce moment-là que Mario s’est rendu compte qu’ils pouvaient gagner de l’argent en offrant les faux certificats.

Peut-être que les manigances politiques, la guerre en Ukraine et la hausse du coût de la vie ont relégué cette histoire au second plan un peu plus qu’elle n’aurait dû. Mais de plus en plus de noms deviennent de notoriété publique.

Histoire originale

L’opération Jenner a révélé au moins 2 200 personnes célèbres ayant de faux certificats de vaccination contre le Covid-19 après que ceux-ci ont été achetés à une infirmière.

Parmi ceux qui ont fait l’objet d’une enquête figurent des chanteurs de premier plan, des musiciens, des stars du football, des hommes d’affaires, des politiciens et du personnel médical de haut niveau.

Le scandale impliquait l’ajout de personnes au Registre national de vaccination en échange d’argent, beaucoup parmi elles connues du public.

La dernière d’entre elles à être inculpée est le président de PharmaMar José María Fernández Sousa-Faro, une société IBEX 35, et l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques en Espagne. La société se consacre à la recherche de médicaments, notamment le cancer, la maladie d’Alzheimer et oui, le Covid-19.

L’homme d’affaires de 76 ans, qui n’a pas encore été appelé à témoigner, a été inclus dans les listes pour indiquer qu’il avait reçu la troisième dose.

Le leader du réseau était infirmier auxiliaire à l’hôpital universitaire de La Paz, où il est accusé d’avoir facturé plus de 200 000 euros pour avoir frauduleusement enregistré 2 200 personnes vaccinées dans le registre national contre le Covid-19. Il a été arrêté et est actuellement en détention.

Parmi les accusés figurent Bruno González Cabrera, un défenseur qui a joué pour le Betis, Getafe, Levante et Valladolid. Fabio Díez Steinaker en beach-volley, vice-champion d’Europe et cinquième aux Jeux Olympiques de Sydney. L’ancien boxeur et lutteur valencien José Luis Zapater, alias Titín, qui a joué dans plus d’un millier de combats.

Les personnes célèbres investigées jusqu’à présent comprennent: José María Fernández Sousa-Faro, président de PharmaMar – Trinitario Casanova, l’un des hommes les plus riches d’Espagne – Kidd Keo, chanteur de rap en anglais et en espagnol – Anier, chanteur de rap – Jarfaiter, chanteur de rap – Veronica Echegui, actrice – Bruno Gonzalez Cabrera, joueur de football – Fabio Díez Steinaker, ancien olympien de beach-volley – José Luis Zapater, alias Titín, ancien boxeur – Camilo Esquivel, médecin reconnu et prestigieux.

Selon la police qui enquête sur les 2 200 faux certificats de vaccination contre le Covid-19, les frais dépendaient de votre statut social. Plus vous étiez « important », plus le prix était élevé.