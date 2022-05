Guerre en Ukraine : La géopolitique américaine, un jeu de massacre et carton plein pour les marchands d’armes

Guylain Chevrier – Le 2 mai 2022 - Agoravox

« Guerre en Ukraine : sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, la démonstration de force des Etats-Unis » titre le journal le Monde, alors que se sont réunis autour sinon derrière les Etats-Unis, une quarantaine d’Etats. Après la décision de livrer des armes lourdes à l’Ukraine, alors qu’il y a peu tous s’y refusaient craignant une escalade fatale, voilà que les Etats-Unis appuient à fond dans cette direction, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin déclarant « L’Ukraine pense clairement qu’elle peut gagner. Tous ceux qui sont ici aussi ». On ne peut pas faire plus, avec ce tournant dans la guerre et cette limite franchie, pour barrer l’horizon à toute négociation de paix avec la Russie, en forme de fuite en avant.

Les objectifs de l’Amérique, pas de négociation et guerre totale par pays interposé

Lorsque quarante pays s’accordent pour livrer des armes lourdes à un pays en guerre contre un autre, que fait-on, sinon donner à cette guerre une dimension mondiale par pays interposé ? Au passage, on ne s’interroge nullement sur les conséquences, le ton guerrier se suffit à lui-même, posé sur son socle mettant au pinacle le « courage » de l’armée ukrainienne, sans trop insister sur les quelques 5 millions de déplacés que cela a déjà entrainé, sur les destructions massives de ce pays (mais on promet de mettre les moyens made in USA pour reconstruire) et combien de morts, civils et militaires côté ukrainien, actuels et à venir ? Mais encore plus, on prépare ainsi la plus grave crise humanitaire de l’Europe contemporaine.

https://www.agoravox.fr//tribune-libre/article/guerre-en-ukraine-la-geopolitique-241301