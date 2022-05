James Corbett: J’ai lu le nouveau livre de Bill Gates pour que vous n’ayez pas à le faire.

James Corbett- The defender – Le 18 mai 2022

Le journaliste James Corbett a lu le nouveau livre de Bill Gates, « How to Prevent the Next Pandemic ” » [Comment empêcher la prochaine pandémie], pour épargner à tous les autres la peine, a-t-il déclaré.

Dans l’épisode d’une heure et vingt minutes de « The Corbett Report », M. Corbett, expert en géopolitique et en journalisme de source ouverte, a analysé le livre chapitre par chapitre.

Il l’a trouvé « tout aussi exaspérant, nauséabond, ridicule, risible et risible » que l’on pourrait s’y attendre.

« Alors que l’on pensait s’être débarrassé de lui, tel un aphte dans la bouche de l’humanité, Bill Gates surgit à nouveau », a-t-il déclaré.

Sans être une lecture savante ou sérieuse, « How to Prevent the Next Pandemic » est écrit pour le profane qui veut donner un signal de vertu en étant vu en train de le lire – ou en l’exposant sur sa table basse, a déclaré M. Corbett.