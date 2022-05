Lalaina Andriamparany 18 mai 2022



Le mercredi 11 mai 2022, la présidente de la Cnil (Commission national de l’informatique et des libertés) a annoncé qu’elle prévoit de lancer une action contre la spécialiste en reconnaissance faciale Clearview Al. La CNIL réagirait enfin au vol de données par Clearview. La start-up américaine est accusée de ne pas respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur dans le territoire européen depuis 2018. Pour rappel, en décembre 2021, la Commission avait mis en demeure Clearview AI et de supprimer ces données dans un délai de 2 mois.

La reconnaissance faciale est une solution biométrique, comme la reconnaissance des empreintes digitales ou de la voix ou de l’iris. La reconnaissance faciale analyse le visage, en s’appuyant sur les traits et la forme du visage pour reconnaître un individu. Très utilisée ces dernières années par les forces de l’ordre, c’est une technologie de surveillance biométrique de plus en plus contestée. Si Clearview a toujours défendu que son application n’était dédiée qu’aux forces de l’ordre dans un usage sécuritaire. Aux États-Unis, suite à une action en justice, la puissante Union américaine pour les libertés civiles ou ACLU a réussi à obliger la start-up américaine, via un accord passé le 9 mai 2022 entre les deux parties, à ne plus rendre accessible sa base de données de visage aux États-Unis. Autre coup dur pour l’application de reconnaissance faciale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) envisagerait une procédure de sanction pécuniaire contre cette dernière.