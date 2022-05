Non, la guerre en Ukraine n’a pas attisé une crise alimentaire mondiale

Au début du conflit, environ 2000 gens de mer étaient bloqués à bord de 94 navires dans les ports ukrainiens. 10 navires ont ensuite quitté en toute sécurité la mer d’Azov et 84 navires marchands subsistent, avec près de 450 marins à bord.

...

Le Conseil (C/ES.35) des 10 et 11 mars est convenu d’encourager la création, à titre provisoire et urgent, d’un corridor maritime bleu sûr pour permettre l’évacuation en toute sécurité des gens de mer et des navires des zones à haut risque et touchées de la mer Noire et de la mer d’Azov vers un lieu sûr afin de protéger la vie des gens de mer, et assurer la mobilisation et la navigation commerciale des navires ayant l’intention d’utiliser ce corridor en évitant les attaques militaires et en protégeant et sécurisant le domaine maritime.

...

La Fédération de Russie a informé l’OMI qu’elle avait mis en place un couloir humanitaire pour assurer l’évacuation en toute sécurité des navires une fois en dehors des eaux territoriales de l’Ukraine.