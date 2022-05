Sécession scolaire et désobéissance civile

Éric Verhaeghe 28 mai 2022

La sécession scolaire est une nécessité d'autant plus impérieuse que la dictature sanitaire et l'obligation vaccinale devraient mettre les enfants scolarisés en grand danger. Mais l'interdiction récente de "l'école à la maison" oblige soit à désobéir civilement soit à combattre le corpus juridique existant pour obtenir une reconnaissance fiscale des écoles privées hors contrat... pour y pratiquer la désobéissance civile en cas d'obligation vaccinale. C'est l'occasion de penser la relation entre sécession et désobéissance civile.

L’école, et particulièrement l’école publique (avec son succédané à peine plus fréquentable, l’école privée sous contrat), est devenue le vecteur privilégiée de la mondialisation voulue et portée par la caste.

D’une part, l’école en France porte avec constance une logique de décortication au sens propre, c’est-à-dire de destruction méthodiq ue du cortex.

L’apprentissage y est tout entier fondé sur la répétition et l’absence d’esprit critique. Nous pourrions même parler de haine de l’esprit critique, tant toute parole qui s’y éloigne de la doxa mondialiste y est non seulement bannie mais sévèrement persécutée.