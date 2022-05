Suppression de l'immunité innée par les vaccinations à ARNm du SRAS-CoV-2 : Le rôle des G-quadruplexes, des exosomes et des MicroRNAs

Stéphanie Seneff ,Greg Nigh , Anthony M. Kyriakopoulos

Peter A. McCullough

Pdf de l'article en anglais ci-dessus.

Traductions en français : le sommaire et la conclusion

Sommaire

Les vaccins ARNm SARS-CoV-2 ont été mis sur le marché en réponse aux crises de santé publique du Covid-19. L'utilisation de vaccins à ARNm dans le contexte des maladies infectieuses n'a pas de précédent. Les nombreuses altérations de l'ARNm du vaccin cachent l'ARNm des défenses cellulaires et favorisent une demi-vie biologique plus longue et une production élevée de protéine de pointe. Cependant, la réponse immunitaire au vaccin est très différente de celle à une infection par le SRAS-CoV2.

Dans cet article, nous présentons des preuves que la vaccination induit une altération profonde de la signalisation de l'interféron de type I qui a diverses conséquences néfastes sur la santé humaine. Les cellules immunitaires qui ont absorbé les nanoparticules du vaccin libèrent dans la circulation un grand nombre d'exosomes contenant la protéine spike ainsi que des microARNs critiques qui induisent un signal de type I.

Nous identifions également des perturbations profondes dans le contrôle réglementaire de la synthèse des protéines et de la surveillance du cancer. Ces perturbations ont potentiellement un lien de causalité avec les maladies neurodégénératives, la myocardite, la thrombocytopénie de Bell, les maladies du foie, l'altération de l'immunité adaptative, l'altération de la réponse aux dommages de l'ADN et la tumorigenèse. Nous présentosn les preuves tirées de la base de données VAERS qui soutiennent notre hypothèse. Nous pensons qu'une évaluation complète des risques/bénéfices des vaccins à ARNm les remet en question en tant que contributeurs positifs à la santé publique.

Conclusion

Le système de santé publique des États-Unis et du monde entier a diffusé un message inébranlable sur la sécurité et l'efficacité des vaccins à ARNm contre le SRAS-CoV-2. L'efficacité est de plus en plus mise en doute, comme le montre une lettre récente de Günter Kampf (2021b) adressée au Lancet Regional Health.

Kampf a fourni des données montrant que les vaccinés sont désormais autant susceptibles que les non-vaccinés de propager la maladie. Il concluait : "Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que d'ignorer la population vaccinée en tant que source possible et pertinente de transmission lorsqu'on décide de mesures de contrôle de santé publique."

En outre, l'insuffisance des essais de phase I, II et III pour évaluer les effets secondaires à moyen et long terme des vaccins génétiques à ARNm a pu induire en erreur quant à leur impact suppressif sur l'immunité innée des vaccinés. Dans cet article, nous attirons l'attention sur trois aspects très importants du profil de sécurité de ces vaccinations.

Le premier est le dérèglement largement documenté de l'immunité innée, principalement par la suppression de l'IFN-α et de sa cascade de signalisations associées. Cette suppression aura un large éventail de conséquences, dont la moindre n'est pas la réactivation d'infections virales latentes et la réduction de la capacité à combattre efficacement les infections futures.

Le deuxième est le dérèglement du système de prévention et de détection des transformations malignes d'origine génétique au sein des cellules et, par conséquent, le risque que la vaccination favorise ces transformations.

Troisièmement, la vaccination à l'ARNm perturbe potentiellement la communication intracellulaire assurée par les exosomes et incite les cellules qui absorbent l'ARNm de la glycoprotéine spike à produire des niveaux élevés d'exosomes porteurs de la glycoprotéine spike, avec des conséquences inflammatoires potentiellement graves.

Si l'une de ces réactions devait se réaliser pleinement, l'impact sur des milliards de personnes dans le monde pourrait être énorme et contribuer à la charge de morbidité à court et à long terme à laquelle notre système de soins de santé est confronté.

Compte tenu de la prise de conscience actuelle des multiples rôles des G4 dans la régulation de la traduction de l'ARNm et de l'élimination par les granules de stress, l'augmentation des pG4 due à l'enrichissement du contenu en GC à la suite de l'optimisation des codons a des conséquences inconnues mais probablement de grande portée. Il est urgent de procéder à une évaluation analytique spécifique de la sécurité de ces constructions dans les vaccins, notamment par spectrométrie de masse pour identifier l'expression cryptique et par des études d'immunoprécipitation pour évaluer le potentiel de perturbation ou d'interférence avec les activités essentielles des protéines de liaison de l'ARN et de l'ADN.

Il est essentiel que d'autres études soient menées pour déterminer l'étendue des conséquences pathologiques potentielles décrites dans cet article. Il n'est pas pratique que ces vaccinations soient considérées comme faisant partie d'une campagne de santé publique sans une analyse détaillée de l'impact humain des dommages collatéraux potentiels. Le VAERS et les autres systèmes de surveillance devraient être optimisés pour détecter les signaux liés aux conséquences sanitaires de la vaccination par ARNm que nous avons décrites. Nous pensons que le système de surveillance VAERS amélioré décrit dans l'étude de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. mais qui n'est malheureusement pas soutenu par les CDC, serait un bon point de départ à cet égard (Lazarus et al.).