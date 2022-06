COVID : Pourquoi n’y -a-t-il pas d’étude sur la mortalité des vaccinés versus non vaccinés ?

Laurent Aventin 27 juin 2022 – Le courrier des stratèges

La vaccination de masse contre Covid a débuté en décembre 2020 en Europe. Nous avons maintenant un certain recul sur la morbi-mortalité des personnes vaccinées par rapport à celles qui ne le sont pas. Alors que les informations sur la morbidité des vaccinés commencent à remonter dans les médias subventionnés, les informations sur la mortalité des personnes vaccinées ne fait pas l’objet d’étude. L’objectif des autorités est plutôt de faire disparaître le groupe des « non vaccinés » en rendant la vaccination obligatoire le plus rapidement possible. Lorsqu’il n’y aura plus de non vaccinés, les études cas-témoins pour comparer l’évolution de la santé des vaccinés et des non vaccinés ne seront plus possibles.

Même les journaux régionaux comme Midi Libre font remonter l’information selon la quelle les vaccins contre Covid (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca) augmentent les risques cardiovasculaires chez les jeunes . En septembre 2001, la question était posée pour les myocardites et les médias subventionnés ne faisaient aucune affirmation en dépit d’ analyses scientifiques ou de systèmes de pharmacovigilance qui faisaient pourtant remonter une information claire et précise sur le sujet .

En réalité la désinformation avait pour but de décrédibiliser la sphère dite « complotiste » mais également de ne pas faire connaître au grand public les facteurs de risques liés à la vaccination.