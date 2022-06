Halte aux mensonges de l'AFP et des médias subventionnés à propos des vaccins expérimentaux Covid19

Dr Gérard Delépine – Le 7 juin 2022 – mondialisation.ca

Comme encore aux USA, les médias français continuent de désinformer. Mais les Américains commencent à faire leur mea culpa.

« Le chef de la santé publique aux États-Unis, Dr Vivek Murthy, a lancé une campagne au mois de mars pour récolter des exemples de désinformation sur la santé et de leur impact sur le système de santé étasunien : #HealthMisinformation.

L’initiative un eu un effet boomerang.

Le ministre de la Justice de l’Indiana, Todd Rokita, et le Dr Jay Bhattacharya, co-auteur de la déclaration de Great Barrington et témoin expert dans la demande de jugement déclaratoire d’Entrepreneurs en action du Québec , lui ont transmis une liste de 9 exemples de désinformation du Centres for Disease Control (CDC) tout en exprimant leur accord sur les dommages causés par la désinformation :

“ Nous sommes d’accord sur le fait que la désinformation a été un problème majeur pendant la pandémie. La propagation d’information scientifique inexacte a compliqué les prises de décision du public [et] entraîné des conséquences graves sur la vie et les moyens de subsistance des Américains. Nous vous soumettons les exemples suivants de désinformation de la part du CDC et d’autres organismes de santé qui ont ébranlé la confiance du public dans la science et la santé publique, et prendront des décennies à réparer.”

Dr Jay Bhattacharya

Les 9 exemples de désinformation sont :

Sur dénombrement de la COVID-19 Remise en question de l’immunité naturelle Les vaccins contre la COVID-19 préviennent la transmission Les fermetures d’école ont été efficaces et n’ont rien coûté Tout le monde court le même risque d’être hospitalisé et de mourir d’une infection à la COVID-19 Il n’y avait pas d’alternative raisonnable au confinement Les politiques de masque obligatoire sont efficaces pour réduire la propagation des maladies infectieuses virales Le dépistage de masse des personnes asymptomatiques et la recherche des contacts des cas positifs sont efficaces pour réduire la propagation de la maladie L’éradication de la COVID-19 est un objectif réalisable

