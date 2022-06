L’administration Biden met à disposition 10 millions de doses de vaccin contre la COVID pour les enfants de moins de 5 ans – avant que la FDA n’autorise le vaccin

L’administration Biden a annoncé aujourd’hui qu’elle avait mis à la disposition des États et des travailleurs de la santé 10 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans, avec « des millions d’autres disponibles dans les semaines à venir ».

L’état-major du Defender – Le 9 juin 2022

L’administration Biden a déclaré aujourd’hui qu’elle avait mis à la disposition des États et des travailleurs de la santé 10 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans, avec « des millions d’autres disponibles dans les semaines à venir ».

La Maison Blanche a dévoilé son « plan opérationnel » pour la vaccination du groupe d’âge le plus jeune – une semaine avant que les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ne se réunissent pour décider s’il convient d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins pédiatriques Pfizer-BioNTech et Moderna pour les bébés dès l’âge de 6 mois.

Selon la Maison Blanche :

« Si la FDA autorise et [Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] recommandent l’un ou les deux vaccins CONTRE LA COVID-19 pour ce groupe d’âge, ce serait une étape historique dans la lutte du pays contre le virus - et signifierait que presque tous les Américains sont éligibles à la protection fournie par la vaccination. »

Les enfants de moins de 5 ans pourraient commencer à recevoir les vaccins dès « la semaine du 20 juin - avec le programme qui s’intensifie au fil du temps à mesure que plus de doses sont délivrées et plus de rendez-vous deviennent disponibles », a déclaré la Maison Blanche.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré au New York Times que les commandes de vaccins des États « ont été quelque peu tièdes jusqu’à présent ».

Sur les 5 millions de doses offertes la semaine dernière – avant l’annonce d’aujourd’hui – 58% des vaccins Pfizer disponibles ont été commandés, et « environ un tiers » des vaccins Moderna disponibles avaient été commandés.

Les vaccins, payés par le gouvernement américain, sont mis à la disposition des bureaux de pédiatres, des centres de santé communautaires, des cliniques de santé rurales, des hôpitaux pour enfants, des cliniques de santé publique, des pharmacies locales et d’autres organisations communautaires.

L’administration a déclaré qu’elle « restera axée sur l’équité et veillera à ce que nous atteignions les communautés les plus durement touchées et les plus à risque ».

Le plan comprend la collaboration avec des programmes tels que Head Start et le programme Women, Infants, and Children, ou WIC, en plus de Medicaid, le programme d’assurance maladie pour enfants, connu sous le nom de CHIP, et les programmes communautaires latinos, noirs et amérindiens.

La Maison Blanche se concentrera également sur les parents, en particulier les mères:

« 'What to Expect', une plateforme de plus de 20 millions de mamans, écrira une série de blogs mettant en vedette des médecins et d’autres experts de confiance répondant à des questions sur les vaccins pédiatriques contre la COVID-19 et sur la façon dont les mères, les futures mamans et tous les parents peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin pour se faire vacciner et faire vacciner leurs enfants; rédiger de nouveaux articles dissipant les mythes sur le vaccin contre la COVID-19 et les enfants; et créer et amplifier de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux, atteindre les mamans là où elles se trouvent et lutter contre la désinformation sur les vaccins sur toutes les plateformes.

Les critiques remettent en question le besoin, soulèvent des problèmes d’innocuité et d’efficacité

De nombreux experts ont remis en question la nécessité de vacciner les jeunes enfants en partie parce que le virus présente peu ou pas de risque grave pour eux et en partie parce que, selon le CDC, la majorité des enfants ont déjà eu et se sont rétablis du virus.

Le Dr Marty Makary a déclaré la semaine dernière à Fox News que les vaccins contre la COVID-19 n’avaient « pas de sens » pour la plupart des enfants.

Makary, médecin et chercheur en santé publique à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré:

« Si vous regardez le fait que 75% des enfants avaient la COVID à la suite d’une étude du CDC en février et qu’Omicron est omniprésent depuis lors, 80 à 90% des enfants ont déjà eu la COVID. Nous parlons donc de vacciner ceux qui sont déjà immunisés pour beaucoup de gens. Cela n’a tout simplement pas de sens.

D’autres, dont le Dr Michelle Perro , pédiatre, ont mis en garde contre les risques associés au vaccin et les preuves que les vaccins offrent une faible protection, d’autant plus qu’ils ont été conçus pour la souche originale de Wuhan qui a été supplantée par une vague de nouvelles souches.

Dans une lettre soumise mercredi à la FDA, 18 membres du Congrès ont abordé un certain nombre de préoccupations concernant les vaccins.

Ils ont demandé à l’agence de: « Veuillez énumérer les urgences médicales des enfants de 0 à 4 ans qui permettent à la FDA d’approuver le vaccin COVID pour les enfants utilisant son EUA ».

Au total, les membres du Congrès ont exigé des réponses à 19 questions et ont demandé une réponse avant la réunion de la semaine prochaine.

Commentant l’annonce faite aujourd’hui par la Maison-Blanche et son calendrier – une semaine avant que les scientifiques de la FDA ne se réunissent pour examiner les données sur les vaccins – le président et conseiller juridique en chef de children’s Health Defense (CHD), Robert F. Kennedy, Jr., a appelé les parents et les médecins « maintenant plus que jamais » à « s’engouffrer dans la brèche pour protéger nos bébés de notre gouvernement ».

Kennedy a déclaré que les contre-mesures contre la COVID-19, y compris les vaccins, n’étaient « jamais une question de science ou de santé publique ».

Il a ajouté :

« Maintenant, ils se sont éloignés du bon sens et sont tombés dans la cruauté et la barbarie nues. En recommandant une intervention médicale non approuvée, expérimentale, à responsabilité zéro et à haut risque pour une maladie qui ne présente aucun danger statistique pour ce groupe d’âge, la Maison Blanche s’est fait l’ennemie des enfants américains.

« Les dieux de l’industrie pharmaceutique ont exigé le sacrifice d’enfants et les grands prêtres de la santé publique ont offert une génération de nourrissons. Aujourd’hui plus que jamais, les parents et les médecins doivent s’engouffrer dans la brèche pour protéger nos bébés de notre gouvernement. »

Kennedy et CHD ont remis en février une lettre aux hauts responsables de la santé publique et au Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA les exhortant à rejeter la demande d’EUA de Pfizer pour son vaccin COVID pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans.

Selon la lettre :

« Nous vous écrivons pour vous avertir que si vous recommandez ce vaccin pédiatrique EUA aux enfants de moins de cinq ans, CHD est sur le point d’intenter une action en justice contre vous.

« CHD cherchera à vous tenir responsable de la mise en danger imprudente de cette population avec un produit qui a peu, pas ou même une efficacité nette négative, mais qui peut les exposer, sans avertissement, à de nombreuses conséquences néfastes sur la santé, y compris des dommages cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres événements thrombotiques et des dommages à la reproduction. »

La FDA devait initialement se réunir le 15 février pour examiner la demande d’EUA de Pfizer pour les vaccins CONTRE LA COVID-19 pour les enfants de 6 mois à 5 ans, mais a reporté la réunion en invoquant des données insuffisantes. Pfizer a présenté de nouveau sa demande le 1er juin.

Moderna a soumis sa demande de vaccin pour les enfants de 6 mois à 6 ans le 28 avril, après avoir modifié ses allégations d’efficacité pour se conformer aux directives de la FDA.