L’Afrique, les BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l’OMS sur la pandémie !

Comme dans la lutte contre le coronavirus mondial, de nombreux pays du Sud, et ici surtout ceux d’Afrique, sont à nouveau à l’avant-garde de la résistance. Parce que le très controversé traité mondial de l’OMS sur la pandémie, qui vise à mettre en œuvre rien de plus qu’une dictature sanitaire mondiale au-dessus du rang constitutionnel des États-nations souverains, y est rejeté. Et le Brésil et d’autres parties du monde l’agitent également. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déjà annoncé qu’il ne soutiendrait pas le traité de l’OMS – nous l’avons rapporté.

Afrique, Brésil, Russie, Chine et Cie

Dans une rare démonstration de la puissance et de la solidarité africaines, plusieurs États membres africains se sont opposés aux modifications proposées au Règlement sanitaire international discutées cette semaine à l’Assemblée mondiale de la Santé 75 (AMS) – une décision qui, selon beaucoup, pourrait ébranler la domination de l’Organisation mondiale de la Santé.

Une source bien placée a déclaré : « La résolution sur les amendements au RSI n’a pas été adoptée à l’Assemblée mondiale de la Santé, car les pays africains craignaient que les consultations entre les États membres ne soient inadéquates et que le processus ait été précipité. Le Botswana a lu la déclaration au nom des 47 membres de l’AFRO et j’étais présent en personne. »

Selon Reuters, « si l’Afrique continue de refuser son soutien, elle pourrait bloquer l’une des seules réformes concrètes attendues de la réunion, anéantissant les espoirs que les membres s’entendront sur des réformes visant à renforcer les règles de l’organisation de santé des Nations Unies, qui cherche un rôle central dans la politique mondiale de la santé ».

Le RSI devrait définir et clarifier les obligations des membres de l’OMS en ce qui concerne les urgences de santé publique et d’autres questions de santé. Le gouvernement des États-Unis a proposé 13 amendements controversés au RSI qui donnent au Directeur général de l’OMS Tedros le pouvoir unilatéral de déclarer des urgences sanitaires réelles ou potentielles et d’attendre une réponse dans les 48 heures.

Le projet de proposition, qui n’a pas encore été formellement décidé, vise également à modifier l’article 59 du RSI et accélérerait la mise en œuvre des amendements futurs.

Les Africains rejettent

Il convient de rappeler que certains pays de l’Assemblée mondiale de la Santé ont présenté des projets de résolution sur le RSI qui prennent au moins quatre mois pour être examinés selon la procédure de l’OMS. Ces pays sont l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, l’Union européenne et ses États membres, le Japon, Monaco, la République de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique.

La délégation de l’African #WHA75 a exprimé des réserves quant à ces changements du RSI et a déclaré que toutes les réformes devraient être abordées à un stade ultérieur dans le cadre d’un « ensemble holistique ».

« La région africaine partage l’avis que le processus ne devrait pas être précipité », a déclaré moses Keetile, secrétaire d’État adjoint au ministère de la Santé du Botswana, à l’assemblée mardi au nom de la région africaine.

« Nous constatons qu’ils vont trop vite et que ce genre de réformes ne peut pas être mené à la hâte », a déclaré un délégué africain inquiet à Genève. La mission américaine à Genève n’a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

BRIMI apparaît : Brésil, Russie, Iran, Malaisie et Inde

Le Brésil et la Russie font partie de l’initiative des BRICS avec le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. L’Iran et la Malaisie auraient également exprimé des réserves sur les changements proposés au RSI, tandis que la Russie et le Brésil semblent prendre de grandes mesures dans la politique internationale de la santé ou pourraient même vouloir se retirer de l’OMS. Dans le même temps, l’Inde s’est dite préoccupée par des irrégularités dans les finances de l’OMS.

Un observateur de la société civile à l’Assemblée mondiale de la Santé a déclaré : « Juste pour votre information, l’équipe indienne a déclaré hier à la Commission des finances qu’elle était très déçue que son audit ait été ignoré par l’OMS. »

Calendrier, duplication et gaspillage des ressources financières

Les discussions sur les changements apportés au RSI se déroulent parallèlement aux discussions sur un éventuel nouveau contrat de pandémie (#PandemicAccord), ce qui soulève des préoccupations quant à la duplication et au gaspillage de fonds pour l’OMS.

Compte tenu de l’évolution de la situation, il semble que les changements du RSI et le nouvel accord sur la pandémie, s’ils sont concluants, arriveront dans le monde en 2024, à moins que les pays ne décident de réduire le pouvoir de l’OMS et d’assumer la responsabilité de leur santé.

Cette date de 2024 a été soulignée au sein du Groupe de travail sur les amendements au RSI : « Les délégués ont accueilli favorablement le rapport final du Groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la réponse de l’OMS aux situations d’urgence sanitaire, qui proposait, entre autres, une procédure pour d’éventuelles modifications du RSI (2005). Ils sont convenus de poursuivre le groupe avec un mandat et un nom modifiés (Groupe de travail sur les amendements au RSI (WGIHR)) afin de travailler exclusivement sur l’examen des propositions d’amendement du RSI.

Les États Membres ont également invité le Directeur général à convoquer un comité d’examen du RSI chargé de formuler des recommandations techniques sur les modifications proposées, qui pourraient être soumises. Le groupe de travail proposera un ensemble de changements ciblés pour examen par la soixante-dix-septième Assemblée de la santé.

« Plusieurs pays en développement ont déclaré que l’OMS avait trop de plates-formes de négociation et que ce n’était tout simplement pas gérable », a déclaré Nithin Ramakrishnan, conseiller du Réseau du tiers monde.

Les sénateurs américains résistent à profiter de l’OMS

Selon le Daily Caller, le sénateur républicain Ron Johnson « a présenté jeudi un projet de loi qui s’oppose à la prise en compte de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et donne au Sénat le contrôle du traité sur la pandémie.

Le Daily Caller a d’abord reçu une loi intitulée No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act, que Johnson a dirigée et compte 15 cosignataires. Le projet de loi mentionne la création d’un groupe de négociation intergouvernemental (BNI) par l’OMS et, s’il est adopté, exigerait que tout accord préparé par l’BNI soit soumis au Sénat en tant que traité afin de créer plus de transparence pour l’administration.

Les législateurs estiment qu’ils doivent se battre pour empêcher l’OMS de mettre en place un BNI.

« L’Organisation mondiale de la santé, ainsi que nos agences fédérales de santé, ont lamentablement échoué dans leur réponse à la COVID-19. Leurs échecs ne devraient pas être récompensés par un nouveau traité international qui renforcerait leur pouvoir aux dépens de la souveraineté américaine. Ce dont l’OMS a besoin, c’est de plus de responsabilité et de transparence », a déclaré Johnson au Daily Caller avant la présentation officielle de la loi.