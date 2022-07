Au G7, Macron a officiellement accepté que la CIA organise la propagande occidentale en Europe

Éric Verhaeghe 30 juin 2022

Le dernier G7 (tenu en Bavière en début de semaine) est passé à peu près inaperçu en France. Il faut dire que ses conclusions en anglais sont largement inaccessibles au journaliste moyen, imbu de sa personne et de son imaginaire déontologie, mais parfaitement désarmé lorsqu'il s'agit de déchiffrer le monde contemporain. Donc, le public français n'a eu droit qu'aux quelques échanges théâtraux entre Macron et Biden sur le prix de l'énergie (avec un Président américain qui n'a pas décroché un mot et n'a peut-être pas reconnu son homologue français). L'essentiel était pourtant ailleurs, car le G7 est l'outil privilégié que le Deep state américain manie pour caporaliser l'Occident.

Donc, le public français n’aura majoritairement eu droit, sur le G7, qu’à quelques échanges théâtraux et insignifiants entre Emmanuel Macron et un Biden décati sur le prix du pétrole. L’essentiel est passé sous les radars. Pourtant, il vaut la peine d’être connu.

Une planète durable… ce qu’on ne vous a pas encore avoué

Alors que le prix du pétrole à la pompe bat des records historiques (et file gentiment vers les 3 euros le litre), Macron a souscrit à une déclaration finale qui promet de vrais rationnements “écologiques” et très probablement la mise en place d’un confinement brutal pour sauver la planète.

Vous lirez par exemple, page 2 de la déclaration :

We will effectively implement domestic mitigation measures to achieve our NDC targets

and commit to increase our ambition, including for example, by adopting or strengthening

sectoral targets, non-CO2 sub-targets, or stringent implementation measures.