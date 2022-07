7 juillet 2022 – Le Courrier des stratèges

La Banque mondiale crée un nouveau fonds pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies (PPR). La Banque mondiale finance la prochaine pandémie. Le fonds d’intermédiation financière ou financial intermediary fund dit FIF, a obtenu l’approbation du Conseil des administrateurs de la Banque mondiale. Le FIF sera lancé cet automne et l’accent sera mis sur les pays à faible revenu et intermédiaire. Notons que la gestion du fonds sera assurée par la Banque mondiale et l’OMS (Organisation mondiale de la santé). "Plus d'un milliard de dollars d'engagements financiers ont déjà été annoncés" a annoncé la Banque mondiale.

