La pollution atmosphérique responsable de plus de 10 % des cas de cancer en Europe

FranceSoir - Publié le 05 juillet 2022 - 15:45

Selon le dernier rapport de l’Agence européenne environnementale ( EEA ), la pollution ambiante, qui inclut la fumée de tabac, les rayonnements ultraviolets, l’amiante, et d’autres substances présentes dans l'atmosphère comme le radon, n’est pas seulement nocive pour l’environnement. Elle a aussi un impact direct sur la santé humaine, et elle est notamment responsable d’un nombre très élevé de cancers et de décès. En effet, chaque année en Europe, on estime que plus de 250 000 décès sont liés à un cancer d’origine environnementale.

Pollution de l’air et autres types de contaminations ambiantes

Le rapport identifie la pollution de l’air (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur) comme une des causes de cas de cancer en Europe (environ 2 % des décès dus au cancer, et 9 % pour les cas de décès dus au cancer au poumon), mais aussi d’autres formes de pollution atmosphérique.

Par exemple, l’exposition au radon à l'intérieur des bâtiments contribue également de manière significative aux cas de cancer du poumon en Europe, et les rayonnements ultraviolets naturels pourraient être responsables de près de 4 % des cas de cancer en Europe, notamment en raison de leur incidence sur le cancer de la peau. L’exposition à la fumée de tabac ambiante affecte 31 % des Européens. L'amiante, qui reste présente dans les bâtiments malgré son interdiction en 2005, est associée au mésothéliome et au cancer du poumon, ainsi qu’aux cancers du larynx et des ovaires. D’autres substances chimiques telles que le plomb, l’arsenic, le chrome, le cadmium, l’acrylamide, les pesticides, le bisphénol A et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont également cancérigènes et contribuent à provoquer des cancers.

Au moins 20 % des morts prématurés par cancer dans le monde sont dues à la pollution