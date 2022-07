La troisième période d'exploitation du LHC, à une énergie record, démarre demain

Le Grand collisionneur de hadrons est prêt à recommencer à produire des collisions de protons pour les expériences, à une énergie inédite de 13,6 TeV : c'est le démarrage de la troisième période d'exploitation pour la physique pour cet accélérateur

4 JUILLET, 2022

Une nouvelle période de collecte de données commence le mardi 5 juillet pour les expériences de l’accélérateur de particules le plus puissant au monde, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), après plus de trois ans de travaux de mise à niveau et de maintenance. Des faisceaux circulent déjà dans le complexe d’accélérateurs du CERN depuis avril , la machine LHC et ses injecteurs étant remis en service pour fonctionner avec de nouveaux faisceaux d’intensité plus élevée et une énergie accrue. Maintenant, les opérateurs du LHC sont prêts à annoncer des « faisceaux stables », la condition permettant aux expériences d’allumer tous leurs sous-systèmes et de commencer à prendre les données qui seront utilisées pour l’analyse physique. Le LHC fonctionnera jour et nuit pendant près de quatre ans à une énergie record de 13,6 billions d’électronvolts (TeV), offrant une précision et un potentiel de découverte plus importants que jamais.