Réintégration des soignants non-vaccinés: finalement, le ministre de la Santé l’envisage

France Soir – Le 13 juillet 2022

Un retournement de situation pour le moins inattendu. Tout juste une semaine plus tôt, le nouveau ministre de la Santé François Braun affirmait lors d'une audition à l'Assemblée nationale que la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid « n'est pas d'actualité ». Surprise : ce mercredi, il a annoncé au Sénat la saisine imminente de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Conseil national d’éthique (CCNE) sur ce « sujet épineux », rapporte 20 minutes .

« Je me suis engagé à saisir dans les jours qui viennent les autorités de santé sur cette question particulière », a indiqué François Braun au Sénat lors d’une audition sur le projet de loi « de veille et de sécurité sanitaire », précisant ensuite que la requête serait adressée à la HAS et à la CCNE « cette fin de semaine ».