Hommage à Daria Douguine, une journaliste russe victime de fous furieux qui poussent à la guerre mondiale

Breizh info.com – Le 22 août 2022 – Mondialisation.ca

Notre amie et consœur Daria Douguine , journaliste et politologue russe qui avait encore récemment accordé une interview à Breizh-info.com, vient d’être lâchement assassinée . Assassinée par des charognes qui, visiblement, ont visé son père, Alexandre Douguine, dans un attentat à la bombe.

Car face aux bombes, Daria Douguine, dont le talent intellectuel était proportionnel à sa beauté, n’avait que sa plume, sa voix, son courage, son impertinence aussi, pour se défendre. Nous lui souhaitons de reposer en paix, loin, très loin de ses assassins qui, on ne peut que souhaiter, se feront rapidement éliminer.

Nous souhaitons aussi alerter nos lecteurs : la Première guerre mondiale a été déclenchée après un emballement fou né de l’attentat de Sarajevo. Depuis plusieurs semaines, on assiste à une escalade : bombardement ukrainien contre une centrale nucléaire, exactions révélées contre des soldats et civils côté russe comme côté ukrainien, implication croissante de l’OTAN et donc des américains dans la déstabilisation de l’Europe (les américains ne subissent quasiment pas le contre coup de la guerre entre Ukraine et Russie, les Européens la subissent de plein fouet), déclarations totalement belliqueuses et inquiétantes d’Emmanuel Macron qui, tel un mauvais Churchill, annonce du sang, de la sueur et des larmes à son propre peuple.

Il faut refuser dès aujourd’hui le discours des va-t-en guerre. Il faut refuser l’embrasement du monde, embrasement manifestement souhaité par une petite élite qui y aurait des intérêts (il y a toujours des gens qui s’enrichissent pendant les guerres). Il faut refuser le retour de la guerre en Europe, pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, mais bel et bien ceux d’un pays qui se prétend « libérateur » depuis sa fondation et qui pourtant, sème la mort, le chaos, la désolation partout où il passe et où il s’installe.