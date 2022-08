Les enfants de mères exposées à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse présentent un risque accru de lésions hépatiques

The Defender – Le 2 août 2022 – mondialisation.ca

L'incidence croissante de la stéatose hépatique non alcoolique chez les enfants pourrait être liée à l'exposition prénatale à plusieurs substances chimiques perturbatrices du système endocrinien, selon une nouvelle étude publiée dans JAMA Network Open.

L’incidence croissante de la stéatose hépatique non alcoolique chez les enfants est associée à l’exposition prénatale à plusieurs substances chimiques perturbatrices du système endocrinien (SCE), selon une nouvelle étude publiée dans JAMA Network Open.

Les diagnostics de stéatose hépatique non alcoolique sont en augmentation chez les enfants. Ils touchent 6 à 10 % des enfants en général et 34 % des enfants obèses .

Il s’agit de l’une des maladies du foie les plus courantes dans le monde. Elle peut entraîner des affections potentiellement mortelles , telles que la cirrhose (cicatrisation tardive du foie) et le cancer du foie.

« Ces résultats peuvent permettre d’élaborer des stratégies de prévention et d’intervention plus efficaces en début de vie afin de lutter contre l’épidémie actuelle de stéatose hépatique non alcoolique », a déclaré à Science Daily l’auteur principal de l’étude, Vishal Midya, Ph.D.

La grossesse est une fenêtre sensible du développement du fœtus, et les études sur l’animal et l’homme montrent de plus en plus que la programmation des cellules qui conduit à la stéatose hépatique non alcoolique peut commencer in utero.

Les expositions aux EDC au début de la vie peuvent affecter le développement du foie et la programmation métabolique du fœtus par le biais de modifications hormonales et épigénétiques , entraînant des effets toxiques à long terme sur le foie.