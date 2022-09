L'USDA largue des vaccins depuis des hélicoptères dans 13 États, en utilisant des " appâts " vaccinaux jugés DANGEREUX en cas d'ingestion.

HEALTHRANGER - 2022-09-20 - https://citizens.news/658656.html



(Natural News) L'USDA( Le ministère américain de l'agriculture), comme de nombreuses agences fédérales, est profondément investi dans le business de l'extermination. Par exemple, la plupart des gens ne réalisent pas que l'USDA assassine en masse des millions d'oiseaux chaque année par des campagnes d'empoisonnement délibérées. Natural News a publié la liste des exterminations d'oiseaux de l'USDA en 2009 (PDF), montrant comment l'agence a assassiné plus de quatre millions d'oiseaux rien qu'en 2009.

Ce programme, appelé "Bye Bye Blackbird", n'est que l'un des nombreux programmes d'extermination massive menés par l'USDA. Un autre programme implique que l'USDA assassine en masse des renards, des coyotes, des ours, des pumas, des lynx roux et des loutres de rivière. Comme le rapportait Natural News en 2018 :

Selon le dernier rapport, le programme fédéral a tué l'année dernière 357 loups gris ; 69 041 coyotes adultes, plus un nombre inconnu de petits coyotes dans 393 tanières détruites ; 624 845 carouges à épaulettes ; 552 ours noirs ; 319 pumas ; 1 001 lynx roux ; 675 loutres de rivière, dont 587 tuées "involontairement" ; 3 827 renards, plus un nombre inconnu de petits renards dans 128 tanières ; et 23 646 castors.

Toujours en 2018, l'USDA a été surpris en train d'assassiner des centaines de chatons dans des fours d'incinération dans le cadre d'une opération d'expérimentation médicale. Comme NaturalNews l'a rapporté en 2018 : .

..[L]'USDA a fait des expériences sur des chatons en les nourrissant de viande crue criblée de parasites pendant deux ou trois semaines afin que leurs excréments puissent être collectés. Ensuite, ils sont tués par incinération. Et à la fin de l'"étude", selon Bishops, l'USDA a admis que les bébés animaux étaient en bonne santé. Le membre du Congrès Mike Bishop s'est exprimé sur la pratique du meurtre de chatons par l'USDA, en disant :

Je suis choqué et perturbé par le fait que, depuis des décennies, l'USDA - l'organisation même chargée de faire respecter les lois sur le bien-être des animaux - tue inutilement des centaines de chatons dans le cadre d'expériences de laboratoire coûteuses et inefficaces. Tout programme de recherche gouvernemental comme celui-ci, qui est financé depuis l'administration Nixon, doit être examiné au microscope, surtout lorsqu'il implique l'utilisation de chatons comme éprouvettes jetables dans des tests nocifs auxquels la plupart des contribuables s'opposent.

En d'autres termes, l'USDA abat des millions d'animaux par an et mène des expériences médicales cruelles sur des chatons (entre autres animaux). C'est le même USDA qui conspire avec les fabricants de pesticides pour empoisonner l'alimentation humaine avec des produits chimiques synthétiques, y compris des herbicides comme l'atrazine, connus pour être des "castrateurs chimiques" qui altèrent l'expression des hormones humaines.

Aujourd'hui, cette même agence largue des "vaccins" comestibles dans 13 États, en prétendant lutter contre les ratons laveurs et la rage. Mais l'appât est si dangereux qu'il n'est jamais censé être ingéré (continuez à lire). L'USDA utilise une flotte d'hélicoptères pour empoisonner massivement le paysage avec des "vaccins contre la rage" déguisés en nourriture.



Selon l'Associated Press via DailyPress.com, l'USDA largue actuellement des "millions de paquets de vaccins antirabiques oraux" dans 13 États américains. Ces États comprennent : L'Alabama, Le Maine, La Pennsylvanie, La Virginie occidentale, La Virginie, Le Tennessee



L'USDA affirme que ces "vaccins antirabiques" sont intégrés dans des morceaux de nourriture actuellement aromatisés à la farine de poisson. Cela incitera, bien entendu, toutes sortes d'animaux sauvages à manger les pièges à vaccins, entraînant des conséquences inconnues chez les animaux sauvages qui ingéreront évidemment les friandises avariées. Les chiens et les chats domestiques peuvent également tomber sur les morceaux de nourriture contaminés et les ingérer, ce qui entraîne une "vaccination" involontaire contre la rage, qui peut tuer les animaux domestiques. (Bien que rare, la mort est l'un des effets secondaires de la vaccination contre la rage.)

Notez bien que l'USDA a pour mission d'exterminer les animaux, alors lorsqu'il largue des "appâts" depuis des hélicoptères, mélangés à des ingrédients de vaccins contre la rage potentiellement dangereux, voire mortels, il n'est pas difficile de comprendre la véritable motivation de ce programme.

Ce n'est pas non plus la première fois que le gouvernement américain lâche des spécimens de guerre biologique dans la nature. Bien que les "vérificateurs de faits" nient avec véhémence cette accusation, de nombreuses personnes pensent que le gouvernement américain a conçu et diffusé la maladie de Lyme comme arme biologique. Plus récemment, il a été démontré de manière exhaustive que l'armée américaine a participé à la mise au point du SRAS-CoV-2 et qu'elle a ensuite transmis l'arme biologique aux laboratoires chinois de Wuhan pour une amélioration finale du gain de fonction. (Même les revues médicales grand public telles que The Lancet admettent désormais que les origines en laboratoire du covid sont une explication probable).

Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une arme de dépeuplement et de stérilité mondiale qui a provoqué des ravages sans précédent dans le monde entier, incitant les gens à se faire injecter une autre arme biologique : le "vaccin" ARNm covid qui tue des êtres humains par millions dans le monde entier.

Ce que l'USDA fait avec les merles est la même chose que ce que l'industrie du vaccin fait aux humains : Il s'agit toujours d'extermination et de dépeuplement. Il s'avère que l'appât vaccinal largué dans 13 États n'est même pas sûr à ingérer.

Le vaccin oral est considéré comme "dangereux pour la santé" s'il est ingéré, et comme une menace pour les humains et les animaux domestiques s'il est touché.



Le département APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) de l'USDA gère le programme de vaccination orale contre la rage et ne prend même pas la peine de prétendre que ces vaccins sont sûrs. (La fiche de données de sécurité du vaccin, fabriqué par Merial, en dit plus long. Bien que ces appâts/pièges à vaccins soient destinés par l'USDA à être consommés oralement par les animaux, la fiche de données de sécurité met en garde : Potentiellement dangereux pour la santé si l'une des situations suivantes se produit : Ingestion, inoculation parentérale, exposition des muqueuses à des gouttelettes ou à des aérosols ou si une peau cassée est exposée à des fluides ou des tissus infectieux.

En d'autres termes, le vaccin est "dangereux pour la santé" s'il est ingéré. Or, l'ingestion est exactement ce que l'USDA est en train de réaliser en enrobant ce vaccin de farine de poisson et en le larguant à travers 13 États pour qu'il soit consommé par toutes les sortes d'animaux sauvages imaginables. L'objectif de ce mécanisme de livraison est de faire ingérer les vaccins dangereux.



Cette même fiche d'avertissement indique également que "des lésions cutanées localisées sont possibles" en cas d'exposition à ce vaccin. Et même si ces appâts à vaccins sont apparemment jetés par des véhicules sur les voies publiques, selon l'USDA lui-même, les substances qu'ils contiennent sont toxiques pour l'homme. Selon DailyPress.com, l'USDA jette ces appâts à vaccins toxiques hors des véhicules dans les villes américaines : [Ils sont] largués depuis des avions dans les zones rurales et depuis des véhicules dans les zones urbaines et suburbaines. En d'autres termes, les gens conduisent dans les villes et jettent ces produits depuis leur véhicule. Qu'est-ce qui peut bien se passer ?



Ces vaccins oraux ne sont pas sûrs pour les humains ou les animaux. "Toute personne doit éviter tout contact".



La fiche de données de sécurité explique plus en détail les risques d'entrer en contact avec ces vaccins appâts alimentaires : - Toute personne doit éviter tout contact, mais les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant de déficiences immunitaires ou celles sous stéroïdes doivent éviter tout contact avec ce vaccin.

Le simple fait de toucher l'appât alimentaire du vaccin peut également être risqué, car la fiche de données de sécurité prévient : "Danger par absorption cutanée."

En outre, même si l'USDA largue ces appâts vaccinaux depuis des hélicoptères, où un grand nombre d'entre eux se retrouveront dans les cours d'eau locaux, la fiche de données de sécurité met spécifiquement en garde contre le danger que représente ce produit pour les eaux souterraines : Ne pas laisser le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre les eaux souterraines, les cours d'eau ou les systèmes d'égouts.

Il est conseillé à toute personne qui trouve ces morceaux d'appât alimentaire pour vaccins sur le sol de les éliminer de la manière suivante : "Incinérer dans une installation de traitement des déchets bio/médicaux agréée par l'EPA". Pourtant, ils sont projetés loin à la ronde depuis des avions, des hélicoptères et des véhicules, contaminant sans discernement des zones de vie sauvage dans 13 États américains, causant sans aucun doute des maladies, des souffrances et une pollution généralisées parmi la faune et les écosystèmes naturels.

Voilà l'USDA en quelques mots : Empoisonner, assassiner et tuer des millions d'animaux sauvages, puis prétendre "vacciner" le monde en distribuant encore plus de poison dans les villes américaines.

On dirait que l'USDA, tout comme la FDA, n'est qu'une autre "agence capturée" à la solde de Big Pharma / Big Chemical, qui ne se soucie pas de la santé ou de la sécurité des animaux et des êtres humains. Pour votre propre sécurité, si vous voyez par hasard des morceaux de nourriture en forme d'appât tomber du ciel, vous devriez peut-être garder vos distances.

Ou bien portez des gants en latex pour ramasser l'échantillon, placez-le dans un sac en plastique fermé et ne le jetez pas dans les égouts. Essayez de trouver une installation d'incinération des déchets biomédicaux agréée par l'EPA, puisque c'est ce que vous êtes censé faire avec ces déchets, apparemment. C'est juste un autre jour où le gouvernement travaille pour empoisonner le monde et tuer plus de gens et d'animaux. Quoi d'autre de nouveau ? Découvrez tous les détails sur les vaccins largués par avion (et bien d'autres sujets) dans le podcast Situation Update d'aujourd'hui : Brighteon.com/089089eb-cc0b-4acd-83ef-fe7c4992266f