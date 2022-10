ALERTE : Macron prolonge abusivement la surveillance généralisée de nos téléphones

18 octobre 2022 - Le courrier des stratèges

Le gouvernement a publié hier un décret qui instaure l'obligation, pour un an, pour les communications électroniques, de conserver "les données de trafic et de localisation" des utilisateurs. Il s'agit du prolongement d'un dispositif prévu par un décret adopté l'an dernier. Sauf que... le décret précédent était pris dans le cadre de l'urgence, qui a disparu. Et le décret actuel invoque une bien mystérieuse "menace grave et actuelle contre la sécurité nationale" dont personne n'a entendu parler, et que personne n'a discuté. Voilà une mesure réglementaire purement et simplement illégale, que le cartel de la presse subventionnée s'est empressé de justifier, qui illustre la permanence du capitalisme de surveillance au-delà du COVID qui l'avait (imparfaitement) justifié.