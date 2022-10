Le bon sens du complotiste

Caroline Porteu FranceSoir Publié le 28 octobre 2022

TRIBUNE - Depuis plusieurs mois, et même depuis plusieurs années, nous sommes nombreux à nous faire qualifier de « complotistes ».

Quel que soit le sujet (politique sanitaire officielle, géopolitique, efficacité administrative et budgétaire de nos institutions françaises ou européennes…), dès que des opinions divergentes de la doxa officielle osent s’exprimer, l’accusation de « complotisme » veut servir de remède universel pour discréditer ces opinions et marquer ses auteurs du sceau de l’infamie.

Et la plupart du temps, les auteurs de ces accusations prétendent le faire au nom de la démocratie qu’ils incarnent et que nous ne pourrions remettre en cause. Le blasphème ne serait pas loin et nous mériterions d’être mis au ban de la société, ostracisés en somme !

Mais il se trouve que pour pouvoir exister, une démocratie a besoin de ce qui se nomme à juste titre le débat démocratique et c’est la possibilité d’exprimer différentes opinions qui est l’essence de ce débat. Et c’est justement, à partir de ces discussions, que la défense de l’intérêt général et du bien commun peut prendre corps et permettre aux populations concernées de s’orienter pour enfin émettre leur avis, si possible par voie de vote.

La médecine, pas plus que la géopolitique ou la science économique et budgétaire, ne sont des sciences exactes. Ces débats démocratiques sont donc d’autant plus importants qu’ils permettent la compréhension, la connaissance des fonctionnements et des obligations, la recherche de vérités.

En conséquence, ceux que l’on affuble de ce terme qui se veut déshonorant, celui de « complotiste », ne seraient-ils pas précisément ceux qui estiment insuffisantes des affirmations sans preuve ou sans fondements , et qui, par curiosité, se mettent à la recherche d’autres vérités par simple besoin de comprendre ?