Maurice Strong – génocideur à visage humain

28 octobre 2022 – Le courrier des stratèges – Nicolas Bonnal





BFM annonce tout content que plus d’un automobiliste sur deux ne pourra plus rouler. Un petit rappel s ’impose sur fond de bonne humeur générale. Jamais l’inconscience française n’a été si extraordinaire.

Le Reset de l’humanité, un vieux plan des années 1970

Comme je l’ai expliqué déjà, le Reset est un vieux plan datant des années 70, de Soleil vert (à la fin on regarde des paysages TV avant de mourir – voyez en pensant aux vieux Sol les « scenic relaxations » tournés partout avec des drones sur You Tube).

Dans les années 70 donc les cerveaux anglo-saxons et malthusiens du dépeuplement se mettent à l’œuvre : on a Kissinger (n’est-il pas devenu à cent ans une bouche inutile ?) et David Rockefeeller qui accélère le tempo en créant la Trilatérale. On a aussi l’effrayant Licio Gelli et le Club de Rome qui annonce comme dans un mauvais film de SF ce qui va se passer. Rappelons toutefois que la population terrestre a doublé depuis cette époque : comme le dit Vincent Held, n’est-ce pas un effet recherché ? Pour arriver à leurs fins (faims), créer une catastrophe pour résoudre la crise par une guerre et/ou une extermination massive ? C’est exactement le chemin qu’ils ont suivi en Ukraine et ailleurs. Laisser faire le pire pour pouvoir proposer la solution la pire. C’est le reproche que fait de Gaulle dans un passage central des Mémoires de guerre à Harry Hopkins : « vous avez laissé faire… Le résultat ce fut Hitler”.

“ Vous avez laissé faire…Le résultat ce fut Hitler” (De Gaulle à Harry Hopkins).

C’est que ces disciples palladiens (voyez le film de Mark Robson La Septième victime) ne veulent construire que sur du chaos !

Reprenons notre ami William Engdahl, un des rares analystes à avoir une approche historique de nos problèmes (cf. la guerre des Anglo-saxons contre l’Allemagne après la défaite de Sedan) :