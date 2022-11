Découvrez 867 bases militaires grâce à un nouvel outil en ligne

David Swanson Posté le15 novembre 2022

World BEYOND War a lancé un nouvel outil en ligne qui permet à l'utilisateur de visualiser un globe marqué de 867 bases militaires américaines dans des pays autres que les États-Unis, et de zoomer pour obtenir une vue satellite et des informations détaillées sur chaque base. L'outil permet également de filtrer la carte ou la liste des bases par pays, type de gouvernement, date d'ouverture, nombre d'employés ou superficie de terrain occupée.

https://worldbeyondwar.org/no-bases/



Cette base de données visuelle a été recherchée et développée par World BEYOND War pour aider les journalistes, les activistes, les chercheurs et les lecteurs individuels à comprendre l'immense problème de la préparation excessive à la guerre, qui conduit inévitablement à l'intimidation internationale, à l'ingérence, aux menaces, à l'escalade et aux atrocités de masse. En illustrant l'étendue de l'empire américain des avant-postes militaires, World BEYOND War espère attirer l'attention sur le problème plus vaste des préparatifs de guerre. Merci à davidvine.net pour les nombreuses informations incluses dans cet outil.



Les États-Unis d'Amérique, contrairement à toute autre nation, entretiennent ce réseau massif d'installations militaires étrangères dans le monde entier. Comment ce réseau a-t-il été créé et comment est-il maintenu ? Certaines de ces installations physiques se trouvent sur des terres occupées comme butin de guerre. La plupart sont maintenues grâce à des collaborations avec des gouvernements, dont beaucoup sont des gouvernements brutaux et oppressifs qui bénéficient de la présence des bases. Dans de nombreux cas, des êtres humains ont été déplacés pour faire de la place à ces installations militaires, privant souvent les gens de terres agricoles, ajoutant d'énormes quantités de pollution aux systèmes d'eau locaux et à l'air, et existant comme une présence indésirable.



Les bases américaines dans les pays étrangers augmentent souvent les tensions géopolitiques, soutiennent des régimes non démocratiques et servent d'outil de recrutement pour les groupes militants opposés à la présence américaine et aux gouvernements qu'elle soutient. Dans d'autres cas, les bases étrangères ont facilité le lancement et l'exécution de guerres désastreuses par les États-Unis, notamment en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Somalie et en Libye. Dans tout le spectre politique et même au sein de l'armée américaine, on reconnaît de plus en plus que de nombreuses bases à l'étranger auraient dû être fermées il y a des décennies, mais l'inertie bureaucratique et des intérêts politiques malavisés les ont maintenues ouvertes. Les estimations du coût annuel pour les États-Unis de leurs bases militaires étrangères varient entre 100 et 250 milliards de dollars.



David Swanson est un auteur, un activiste, un journaliste et un animateur radio. Il est directeur exécutif de WorldBeyondWar.org et coordinateur de campagne pour RootsAction.org. Parmi les livres de Swanson figurent War Is A Lie et When the World Outlawed War. Il tient un blog sur DavidSwanson.org et WarIsACrime.org. Il anime Talk Nation Radio. Cet article a été initialement publié sur WorldBeyondWar.org.